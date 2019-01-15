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Новий Ford Explorer отримав потужну "заряджену" версію
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Компанія представила гібридну і "заряджену" модифікації позашляховика Ford Explorer нового покоління. Прем'єра новинок відбулася на автосалоні в Детройті.
"Заряджений" Ford Explorer ST оснащується повним приводом і тим же шестициліндровим твін-турбо мотором об'ємом три літри, що і новий Lincoln Continental. Агрегат видає 406 кінських сил і 563 Нм крутного моменту. Двигун працює у парі з десятиступеневою автоматичною коробкою передач. Час розгону до "сотні" поки не уточнюється. Відома лише максимальна швидкість – 230 кілометрів на годину.
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Новинка доступна з двома пакетами опцій – ST Street Pack і ST Track Pack. До складу обох входять 21-дюймові диски з алюмінієвого сплаву та пофарбовані в червоний колір супорти. Залежно від набору будуть відрізнятися самі гальмівні механізми та їх потужність.
Також у модифікації з'явиться "спортивний" режим роботи керівної електроніки. При його увімкненні стануть гострішими реакції на натиснення педалі газу, зміняться налаштування кермового управління та коробки передач, а звук мотора, завдяки звуковому симпоузеру, стане агресивнішим.
Гібридний варіант був раніше продемонстрований на поліцейському Explorer. До складу 323-сильної силової установки такої машини входить 3,3-літровий мотор V6, електричний двигун і 10-ступеневий "автомат".
"У базі" гібридна машина задньопривідна, але за доплату доступний повний привід. Запас ходу – близько 800 кілометрів.
Звичайний Ford Explorer шостого покоління дебютував тиждень тому. Модель змінила платформу, отримала турбодвигуни EcoBoost, селектор режимів руху з налаштуваннями для руху по глибокому снігу та піску, а також вертикальний планшет у салоні.
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