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Новий Ford Explorer отримав потужну "заряджену" версію

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Показана "заряджена" модифікація Ford Explorer - фото 1
Показана "заряджена" модифікація Ford Explorer / trucktrend

Компанія представила гібридну і "заряджену" модифікації позашляховика Ford Explorer нового покоління. Прем'єра новинок відбулася на автосалоні в Детройті.

"Заряджений" Ford Explorer ST оснащується повним приводом і тим же шестициліндровим твін-турбо мотором об'ємом три літри, що і новий Lincoln Continental. Агрегат видає 406 кінських сил і 563 Нм крутного моменту. Двигун працює у парі з десятиступеневою ​​автоматичною коробкою передач. Час розгону до "сотні" поки не уточнюється. Відома лише максимальна швидкість – 230 кілометрів на годину.

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Новинка доступна з двома пакетами опцій – ST Street Pack і ST Track Pack. До складу обох входять 21-дюймові диски з алюмінієвого сплаву та пофарбовані в червоний колір супорти. Залежно від набору будуть відрізнятися самі гальмівні механізми та їх потужність.

'Заряджений' Ford Explorer ST - фото 301370
"Заряджений" Ford Explorer ST
'Заряджений' Ford Explorer ST - фото 301373
"Заряджений" Ford Explorer ST
'Заряджений' Ford Explorer ST - фото 301374
"Заряджений" Ford Explorer ST

Також у модифікації з'явиться "спортивний" режим роботи керівної електроніки. При його увімкненні стануть гострішими реакції на натиснення педалі газу, зміняться налаштування кермового управління та коробки передач, а звук мотора, завдяки звуковому симпоузеру, стане агресивнішим.

'Заряджений' Ford Explorer ST - фото 301371
"Заряджений" Ford Explorer ST
'Заряджений' Ford Explorer ST - фото 301378
"Заряджений" Ford Explorer ST

Гібридний варіант був раніше продемонстрований на поліцейському Explorer. До складу 323-сильної силової установки такої машини входить 3,3-літровий мотор V6, електричний двигун і 10-ступеневий "автомат".

'Заряджений' Ford Explorer ST - фото 301375
"Заряджений" Ford Explorer ST
'Заряджений' Ford Explorer ST - фото 301376
"Заряджений" Ford Explorer ST
'Заряджений' Ford Explorer ST - фото 301377
"Заряджений" Ford Explorer ST

"У базі" гібридна машина задньопривідна, але за доплату доступний повний привід. Запас ходу – близько 800 кілометрів.

Звичайний Ford Explorer шостого покоління дебютував тиждень тому. Модель змінила платформу, отримала турбодвигуни EcoBoost, селектор режимів руху з налаштуваннями для руху по глибокому снігу та піску, а також вертикальний планшет у салоні.

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Джерело: motor
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