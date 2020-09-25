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Новий Ford Bronco Raptor показали в камуфляжі

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Ford Bronco Raptor - фото 1
Ford Bronco Raptor / motortrend

Компанія Ford розробляє більш екстремальне виконання сенсаційного Bronco і вже показала тизер прототипу. Папараці зняли закамуфльований тестовий зразок.

Найімовірніше, новий автомобіль буде називатися Bronco Raptor або Bronco Warthog: ця назва недавно була запатентована.

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Як можна побачити на фото, Ford Bronco Raptor буде оснащений шинами BF Goodrich All-Terrain T / A KO2 LT315 / 70R17 зовнішнім діаметром 35 дюймів, які поставлятимуть для версії Sasquatch Pack. Впадають в око й амортизатори Fox: такими оснащується спортивний пікап Ford F-150 Raptor.

Ймовірно, Raptor / Warthog отримає 3,5-літровий двигун V6, потужністю як мінімум 350 кінських сил. Для порівняння, найпотужніший агрегат, пропонований для Bronco, це 314-сильна турбошістка об'ємом 2,7 л.

Новий Ford Bronco Raptor показали в камуфляжі - фото 427400

Новий Ford Bronco Raptor показали в камуфляжі - фото 427401

Новий Ford Bronco Raptor показали в камуфляжі - фото 427402

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Джерело: motorauthority
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