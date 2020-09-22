5 причин, чому електромобілі досі непопулярні

Британський виробник мастильних матеріалів Castrol провів опитування про те, наскільки зручні зараз електромобілі. Це дослідження виявило 5 причин, чому електрокари до цього часу не користуються широкою популярністю.

В опитуванні Castrol брало участь 9 тисяч власників автомобілів, 750 глав автопарків та 30 представників галузі автомобільних комплектуючих. Серед респондентів більша частина поки не готова пересісти на електромобілі.

До слова: В Україні ввели нові номери для електромобілів: зразок показали на фото

Ціна

Поки електромобілі занадто дорогі. Велика частина опитаних готова пересісти на альтернативне авто, коли його середня ціна на ринку складе менш як 36 тисяч доларів – зараз стільки коштує середньостатистичний автомобіль в Америці.

Час зарядки

Електрокари потребують тривалої "заправки". Необхідно середній час зарядки хоча б у 30 хвилин, що еквівалентно часу "перекусу".

Запас ходу

Обмежена автономність ходу електрокара – найбільша перешкода на шляху покупки. Респонденти готові купити електромобіль, якщо він зможе без дозарядки проїхати від Лондона до Парижа – 469 км.

Зарядна інфраструктура

70% опитаних заявили, що електромобілі стануть широко популярні, якщо зарядки будуть також доступні, як і СТО. Головне – мати можливість "підживлення" безпосередньо вдома або поблизу (70%), а також мати у своєму розпорядженні зарядку на роботі або біля неї (67%).

Вибір моделей

І хоча з кожним роком різноманітність електромобілів стає все більшим, все одно вони істотно відстають від паливних машин за цим критерієм. Треба якомога більше моделей.

Читайте також: Стало відомо, скільки електромобілів вже їздить по Україні: названа цифра