Голий челендж у TikTok: як дівчата відволікають хлопців від ігор

У мережі набирає популярності новий челендж, у рамках якого дівчата заходять у кімнату до своїх хлопців-геймерів зовсім без одягу. Реакція у чоловіків доволі кумедна і не завжди однозначна.

На платформі TikTok виник новий тренд під назвою Walk in naked challenge, який стрімко поширюється. Суть полягає у тому, що відволікти другу половинку від зависання за гаджетами власною появою без одягу. Звісно ж, це треба зняти на камеру, і йдеться про реакцію людей, а не власне тіло.

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Більшість ролик показують, що геймери реагують на голих дівчат майже однаково: хтось відкладає гаджети та йде назустріч пригодами, а хтось лише ненадовго відволікається. Серед схожих роликів рідко виокремлюються ті, хто не розуміють, що відбувається, та не зважають взагалі.

Інколи хлопці навіть не втримуються на ногах від такої раптової витівки своїх подруг:

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