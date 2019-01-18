Новий флагманський смартфон LG G8 показали на відео

Гаджет отримає стандартний дизайн з вирізом під фронтальну камеру і сканером відбитків на задній панелі.

Смартфон LG G8 ThinQ повинен стати першим флагманом, який південнокорейська компанія представить в цьому році. Новинка ще не була анонсована, але відомий своїми прогнозами інсайдер OnLeaks вже опублікував серію якісних зображень, що демонструють особливості дизайну готується до релізу апарату.

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Смартфон обладнаний дисплеєм діагоналлю 6,1 дюйма з співвідношенням сторін 19,5:9 і "монобровою", в області якої розмістилися сенсори подвійної селф-камери і додаткові датчики.

Судячи з відео, новий LG G8 ThinQ практично повторив дизайн і габарити попередника. Основною відмінністю новинки від торішнього G7 ThinQ стало горизонтальне розташування модуля основної камери, під яким розташований сканер відбитків пальців.

На нижньому торці корпусу розмістилися порт USB Type-C, решітка динаміка і 3,5-мм аудіороз'єм. На лівому – гойдалка гучності і кнопка швидкого запуску голосового асистента. Кнопка живлення і лоток для SIM-карт розташовані на правій грані пристрою. За наявною інформацією, габарити корпусу смартфона становлять 152x72x8,4 мм.

Анонс флагманської моделі LG очікується на виставці MWC 2019, яка пройде в Барселоні в кінці лютого.

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