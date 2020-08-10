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Новий фільтр Snapchat перетворює домашніх тварин у персонажів Disney (фото)

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Новий фільтр Snapchat перетворює домашніх тварин у персонажів Disney (фото) - фото 1

Додаток Snapchat дозволив власникам домашніх улюбленців зробити з пухнастиків головних героїв діснеївських мультиків. Як - дивіться далі.

Платформа Snapchat поповнилась новими крутими фільтрами, серед яких найбільшої уваги заслуговує Cartoon Face. Річ у тому, що він дозволяє зробити мультяшні риси обличчя не лише користувачам, а й їхнім тваринкам.

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Фільтр згладжує нерівності, збільшує очі та перетворює на одного з персонажів відомих мультфільмів від Disney. Для такої справи пластика у масці точно не виглядає зайвою. Адже самооцінка жодної дівчини чи хлопця не постраждає від такої порції мі-мі-мі. Зацініть!

Savannah Sparham - фото 419969
Savannah Sparham
Новий фільтр Snapchat перетворює домашніх тварин у персонажів Disney (фото) - фото 419970
Danielle Sugden - фото 419971
Danielle Sugden
Laura Crozier - фото 419972
Laura Crozier
Tee Wimmer - фото 419973
Tee Wimmer
Brooke Marie - фото 419974
Brooke Marie
Новий фільтр Snapchat перетворює домашніх тварин у персонажів Disney (фото) - фото 419975
Callie Parker White - фото 419976
Callie Parker White
Новий фільтр Snapchat перетворює домашніх тварин у персонажів Disney (фото) - фото 419977
Kendra Campbell - фото 419978
Kendra Campbell

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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