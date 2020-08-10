Новий фільтр Snapchat перетворює домашніх тварин у персонажів Disney (фото)

Додаток Snapchat дозволив власникам домашніх улюбленців зробити з пухнастиків головних героїв діснеївських мультиків. Як - дивіться далі.

Платформа Snapchat поповнилась новими крутими фільтрами, серед яких найбільшої уваги заслуговує Cartoon Face. Річ у тому, що він дозволяє зробити мультяшні риси обличчя не лише користувачам, а й їхнім тваринкам.

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Фільтр згладжує нерівності, збільшує очі та перетворює на одного з персонажів відомих мультфільмів від Disney. Для такої справи пластика у масці точно не виглядає зайвою. Адже самооцінка жодної дівчини чи хлопця не постраждає від такої порції мі-мі-мі. Зацініть!

Savannah Sparham

Danielle Sugden

Laura Crozier

Tee Wimmer

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Callie Parker White

Kendra Campbell

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