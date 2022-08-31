Новий фільм жахів "Меню" з Анею Тейлор-Джой: дивіться трейлер українською

У мережі з'явився трейлер до фільму "Меню" (The Menu), де головну роль виконала зірка серіалу "Ферзевий гамбіт" Аня Тейлор-Джой. Дивіться промо та дізнавайтесь деталі нової стрічки далі.

Кіностудія Searchlight Pictures випустила офіційний трейлер до нового жахастика "Меню" (The Menu), який вже отримав український переклад від Kinomania Film Distribution. Прем'єра фільму з елементами чорної комедії запланована в Україні на 17 листопада, пише Радіо MAXIMUM.

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Сюжет фільму розгортається навколо пари Тайлера та Марго, які прагнуть скуштувати особливе меню в одному з ексклюзивних ресторанів на віддаленому острові. Незвичайну молекулярну кухню створив відомий шеф-кухар, тож всі страви є витвором концептуального мистецтва. Але є й темний бік смаколиків, який неабияк злякає заможних гостей.

У головних ролях: Аня Тейлор-Джой (Спліт, Ферзевий Гамбіт), Рейф Файнз (Гаррі Поттер, Англійський пацієнт), Ніколас Голт (Люди Ікс, Тепло наших тіл) та інші. А от режисерське крісло зайняв відомий продюсер Марк Майлод, який відзначився своєю роботою над такими популярними серіалами, як "Гра престолів" та "Безсоромні".

Меню, дивіться трейлер фільму українською:

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