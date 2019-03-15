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Новий Ferrari F40 стане частиною "історичної" лінійки Icona

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Новенька Ferrari стане частиною лінійки Icona - фото 1
Новенька Ferrari стане частиною лінійки Icona

Восени минулого року Ferrari анонсувала нову лінійку лімітованих моделей під назвою Icona. Первістками серії стали спідстери Ferrari Monza SP1 і SP2, побудовані на агрегатах купе Ferrari 812 Superfast. Зараз інсайдери кажуть, що наступною "Іконою" може стати сучасний аналог культової F40.

З чуток, в основу "нової" Ferrari F40 ляже шасі серійного гібрида, який компанія випустить для конкуренції з McLaren Senna і Lamborghini Aventador SVJ.

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Цей суперкар отримає гібридну силову установку на базі V8 з віддачею близько 1000 кінських сил. Icona F40 буде ще екстремальнішою, а натхненням для її дизайну послужить оригінальна берлінетта 80-х років.

Новий Ferrari F40 стане частиною 'історичної' лінійки Icona - фото 314720

При створенні Спідстер Monza виробник надихався Ferrari 166 MM 1948 року випуску, 750 Monza і 860 Monza 1950-х. Різниця між SP1 і SP2 полягає лише в кількості посадкових місць. Кузов цілком виготовлений з вуглепластику. Він же використовується і для обробки салону, який лише частково нагадує вихідний 812 Superfast.

Новий Ferrari F40 стане частиною 'історичної' лінійки Icona - фото 314719

Суперкари оснащені 6,5-літровим "атмосферником" V12, що розвиває 810 кінських сил і 719 Нм крутного моменту (800 сил і 718 Нм моменту у 812 Superfast). З нуля до ста спідстер розганяються за 2,9 секунди, а до двох сотень – за 7,9. Максималка – "понад 300 кілометрів на годину".

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Джерело: Motor
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