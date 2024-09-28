Джамала презентувала кліп на кримськотатарську народну пісню "Arafat Dağindan"

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала презентувала новий кліп на містичну старовинну народну пісню "Arafat Dağindan" з альбому Qirim, який побачив світ торік навесні.

Пісня "Arafat Dağindan" є старовинною кримськотатарською народною піснею на релігійну тематику, що вже само по собі надає композиції особливого значення.

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Особливу увагу привернули візуальні рішення, які шанувальники порівнюють з картинами Сальвадора Далі.

Кліп має багатошарову символіку, де Джамала зображає паломництво кримськотатарського народу, який постійно шукає своє місце через численні вигнання. У ролику Джамала звертається до особистих спогадів, розповідаючи історію своєї прабабусі Назилхан.

День, коли моя прабабуся Назилхан відійшла у вічність, я запам’ятала назавжди. Вона прокинулася і запитала у моєї мами: який сьогодні день? "Бугунь джума (сьогодні п’ятниця). Сьогодні я помру". Вона попросила маму приготувати їй іфахаш і з’їла всю порцію. Потім покликала сусідку, вони прочитали молитву, і вона померла…, – розповіла Джамала, представляючи пісню.

Вона додала, що добре пам’ятає день смерті прабабусі, навіть посуд, з якого вона їла того дня.

Спогади – це все, що в нас залишається. Пам’ять про людей, речі, місця, які робили нас щасливими. Сповідь собі, розповідь, молитва чи мантра. Я дуже пишаюся цією роботою. Це відео, як дорогоцінна річ, яку ти вдягаєш на найкращі свята чи важливі події, – поділилася співачка.

Це одне з найдовших відео в українській музиці – тривалістю майже 7 хвилин. У ньому співачка вперше поділилася архівними кадрами з Криму, що підкреслюють її особистий зв’язок із батьківщиною. Режисером кліпу виступив Герман Нєнов, креативний директор Євробачення-2023.

Герман зазначає, що цю роботу потрібно переглянути щонайменше тричі, адже вона досить складна за своїм режисерським і сценарним задумом. Дія відбувається у двох паралельних реальностях: перша – це фізичний світ, велике паломництво на гору Арафат, яке відображене в музичному творі. Друга реальність – це внутрішній світ людини, яка, підіймаючися на гору, проходить шлях власного очищення.

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