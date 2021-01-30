Новий електромобіль Volkswagen приємно вразить своєю ціною

Глава марки Volkswagen зазначив, що попри передові технології, новий електромобіль Project Trinity відрізнятиметься на подив доступною вартістю.

Таємничий електрокар VW, який фігурує в офіційній документації концерну під назвою Project Trinity, стане флагманом модельної лінійки ID.

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Він обіцяє здивувати не тільки новою архітектурою, принципово іншим підходом до розробки та системою автономного водіння на основі нейромережі, а й, як повідомляє видання Automotive News Europe, вельми доступною ціною. Глава марки Volkswagen Ральф Брандштеттер у розмові з журналістами зазначив, що новий електромобіль буде "на диво дешевим", попри передові технології.

Брандштеттер, зокрема, окреслив вартість автівки у 35 000 євро. Глава VW додав, що електрокар, створений у рамках Project Trinity, буде "динамічним і обтічним", а його довжина складе понад 4 метри.



Електромобіль Volkswagen може коштувати 35 тисяч євро

Його зовнішність поки тримається у секреті. Електричний флагман марки забезпечить рівень автономності 2+ з перспективою оновлення до 4-го рівня. Публічний дебют має відбутися до кінця нинішнього року.

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