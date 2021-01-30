Гібридний BMW i8 перетворили на ферму для майнінгу криптовалюти

У той час як полиці магазинів порожні й геймери не можуть купити бажані відеокарти, деякі майнери хваляться прибутком від володіння фермами на GeForce RTX 3080. Один з таких підприємців встановив шість відеокарт GeForce RTX 3080 у свій спорткар BMW i8.

У 2021 році потужні ігрові відеокарти у ціні, а майнери розкупили всі доступні моделі, залишивши геймерів ні з чим. Як виявилося, деяким "шахтарям" мало тільки володіти гігантською фермою. Один з них, який представився Саймоном Бірном, вирішив розмістити шість флагманських GeForce RTX 3080 у багажнику свого електричного автомобіля BMW i8.

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За словами Саймона, він зробив це просто для того, щоб ще більше позлити геймерів, які сидять без відеокарт. Він пояснив, що вбудованого акумулятора спортивної гібридної установки достатньо для живлення такої невеликої ферми. Ось тільки використовувати таку систему непрактично, оскільки через виділення тепла доводиться тримати двері багажника відкритими.



У багажнику гібрида BMW i8 встановлені 6 відеокарт GeForce RTX 3080

Неясно, чи працює установка, адже їзда на спорткарі з відкритим багажником – справа вкрай сумнівна. Цілком можливо, що це лише демонстраційний екземпляр, але Саймон стосовно цього нічого не говорить.

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