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Бокс Серіал Великі Вуйки

Новий Chevrolet Corvette засмутить водіїв, і ось чому

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Видимість спереду стала гіршою, ніж у попереднику - фото 1
Видимість спереду стала гіршою, ніж у попереднику

Здавалося б, відсутність двигуна перед водієм повинна забезпечити йому ширший кут огляду. Проте у випадку з новим Chevrolet Corvette вийшло навпаки.

Журналісти видання Car and Driver з'ясували, що у Chevrolet Corvette восьмого покоління істотно погіршився огляд з водійського місця в порівнянні з попередником покоління С7.

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Це досить несподіване відкриття, однак, що ще більш дивно, результати вимірювань показують, що при цьому оглядовість назад у нового Corvette краща, ніж у попередника, попри те, що двигун V8 "переїхав" за спинки крісел.

Отже, виявилося, що капот Corvette C8 загороджує водієві дорогу на 4,57 метра перед автомобілем у порівнянні з 3,66 метра для C7. Сліпа зона за суперкаром становить 29,56 метра в новому Corvette і 77,11 метра – в колишньому.

Оглядовість у новому Corvette дещо погіршилась - фото 362613
Оглядовість у новому Corvette дещо погіршилась

Хоча вперед у Corvette C8 водій бачить гірше, ніж в С7, в автомобіля нового покоління трохи кращий круговий огляд: 158 градусів спереду і 96 градусів ззаду. Для порівняння, у Corvette попереднього покоління це 154 градуси вперед і 86 градусів назад.

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Джерело: Motor
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