Mercedes-AMG G63 став 700-сильним спорткаром

Німецьке ательє Lorinser представило пакет доопрацювань для Mercedes-AMG G63. Власникам позашляховика запропоновано збільшити віддачу двигуна до 700 кінських сил, а також трохи змінити обвіс автомобіля.

Фахівці Sportservice Lorinser розробили для Mercedes-AMG G63 новий набір зовнішніх елементів: трьохсегментний передній бампер, накладку на капот з вентиляційними прорізами, кожух запасного колеса та спойлер. Разом вони обійдуться у 4820 євро. Також позашляховик можна оснастити кованими колесами RS10 діагоналлю 23 дюйми. Коштувати вони будуть 7700 євро.

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Крім стайлінг-пакета, Lorinser пропонує для G63 програму доопрацювання двигуна, яка передбачає підвищення віддачі чотирилітрової "бітурбовісімки" з 585 сил (850 Нм) до 700 сил і 1000 Нм. Динаміка розгону до "сотні" при цьому поліпшується на 0,2 секунди і складає 4,3 секунди. До того ж за 4200 євро G63 можна укомплектувати новою вихлопною системою з активними заслінками та комплектом заниження підвіски (790 євро).

Напередодні компанія Delta 4х4 представила Mercedes-Benz G-Class зі збільшеним дорожнім просвітом і розширеними колісними арками. Після забарвлення кузова в отруйно-жовтий колір позашляховик став схожий на G500 4×4².

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