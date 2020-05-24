Новий челендж у TikTok ображає чоловіків: відео

Платформа TikTok переповнена різноманітними челенджами, однак цей викликає сміх далеко не у всіх.Дівчата активно беруть участь у Purse Challenge, який точно не душі їхніх хлопцям.

Кілька днів тому почав набирати обертів свіжий челендж у TikTok під назвою Purse Challenge, який вже встиг зібрати чимало негативу.

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Сенс нового виклику у тому, що дівчата нібито випадково вдаряють чоловіків своїми сумками чи будь-чим, які дістають із заднього сидіння авто. Комічність полягає у реакції хлопців, які не розуміють, за що отримала кілька разів по голову. І поки користувачі не розуміють, що ж тут кумедного, то найпопулярніші ролики з Purse Challenge збирають мільйони переглядів.

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