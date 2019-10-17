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Новий челендж: суперспортсмен став зіркою Reddit (відео)

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Як одночасно грати у три види спорту - фото 1
Як одночасно грати у три види спорту

У мережі набирає популярності відео з хлопцем, який вирішив спробувати себе водночас у трьох видах спорту. Чи вдалось йому це дізнавайтесь далі.

На платформі Reddit користувач з ніком BufordTeeJustice поділився роликом з "суперспортсменом", який за лічені години опинився у топах. за короткий час допис побачили понад 30 тисяч осіб, а ще більш як 300 залишили коментарі. А все тому, що головний герой влаштував для себе справжній челендж: водночас випробувати свої сили у трьох видах спорту, а саме гольфі, американському футболі та баскетболі. І поки ви намагаєтесь уявити цю картину, то у хлопця все вийшло настільки емоційно та ефектно, що варто побачити.

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An attempt to play three sports simultaneously. from r/nextfuckinglevel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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