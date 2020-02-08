Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Новий Cadillac Escalade отримає величезні OLED-дисплеї LG

  • 21
Cadillac Escalade потішить крутою приладовою панеллю від LG - фото 1
Cadillac Escalade потішить крутою приладовою панеллю від LG

Компанія LG забезпечить представлену недавно модельну лінійку позашляховиків Cadillac Escalade 2021 року зігнутою приладовою OLED-панеллю. Особливістю рішення стало використання технології P-OLED і вигнутих матриць, які вперше застосовуються у серійному виробництві автомобілів.

Дисплей P-OLED стане центральним елементом дизайну позашляховика Cadillac. Він буде першим автомобілем, в якому представлена ​​розробка компанії LG P-OLED Digital Cockpit Solution – цифрове місце водія.

І ще: Ford випустив куртку з емодзі для велосипедистів

38-дюймовий дисплей складається з трьох окремих P-OLED панелей, найбільша – з діагоналлю 16,9 дюйма. Три вигнуті екрани утворюють приладову панель, де відображається основна інформація, пов'язана з автомобілем. Інтегрована інтелектуальна інформаційна панель виступає в ролі інформаційно-розважального дисплея для аудіо-, відеоконтенту та навігації.

Приладова панель складатиметься з трьох дисплеїв - фото 384823
Приладова панель складатиметься з трьох дисплеїв

"Запуск технології з таким легендарним брендом, як Cadillac, – це не просто честь, а й свідчення того, що наші автомобільні рішення є одними з найкращих у галузі. Багаторічні знання і досвід, накопичені компанією LG, дозволили нам стати світовим лідером в області виробництва OLED-телевізорів і допоможуть надалі постійно покращувати рішення для автомобільної галузі, працювати над їх якістю", – Кім Чжин Ен, президент LG Vehicle Component Solutions

У LG пишаються співпрацею з Cadillac - фото 384824
У LG пишаються співпрацею з Cadillac

Удосконалена система Escalade охоплює навігацію з елементами доповненої реальності та систему нічного бачення – управління здійснюється через програмне забезпечення, розроблене LG. Воно відповідає вимогам безпеки автомобіля (ASIL), а також міжнародному стандарту ISO з точки зору функціональної безпеки.

За даними дослідницької компанії IHS Markit, очікується, що світовий ринок автомобільних дисплеїв виросте з 7,8 мільярда доларів у минулому році до 10,5 мільярда доларів до 2023 року.

Читайте також: Оновлений Volkswagen Atlas отримав "преміальний" комплект

Джерело: ZDNet
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році
  • 06 лютого, 16:14
  • 326
Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу
  • 04 лютого, 14:15
  • 396
Роналду чи Неймар? Тест про футболістів для справжніх вболівальників
  • 05 лютого, 19:00
  • 541
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології