Новий Cadillac Escalade отримає величезні OLED-дисплеї LG

Компанія LG забезпечить представлену недавно модельну лінійку позашляховиків Cadillac Escalade 2021 року зігнутою приладовою OLED-панеллю. Особливістю рішення стало використання технології P-OLED і вигнутих матриць, які вперше застосовуються у серійному виробництві автомобілів.

Дисплей P-OLED стане центральним елементом дизайну позашляховика Cadillac. Він буде першим автомобілем, в якому представлена ​​розробка компанії LG P-OLED Digital Cockpit Solution – цифрове місце водія.

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38-дюймовий дисплей складається з трьох окремих P-OLED панелей, найбільша – з діагоналлю 16,9 дюйма. Три вигнуті екрани утворюють приладову панель, де відображається основна інформація, пов'язана з автомобілем. Інтегрована інтелектуальна інформаційна панель виступає в ролі інформаційно-розважального дисплея для аудіо-, відеоконтенту та навігації.

Приладова панель складатиметься з трьох дисплеїв

"Запуск технології з таким легендарним брендом, як Cadillac, – це не просто честь, а й свідчення того, що наші автомобільні рішення є одними з найкращих у галузі. Багаторічні знання і досвід, накопичені компанією LG, дозволили нам стати світовим лідером в області виробництва OLED-телевізорів і допоможуть надалі постійно покращувати рішення для автомобільної галузі, працювати над їх якістю", – Кім Чжин Ен, президент LG Vehicle Component Solutions

У LG пишаються співпрацею з Cadillac

Удосконалена система Escalade охоплює навігацію з елементами доповненої реальності та систему нічного бачення – управління здійснюється через програмне забезпечення, розроблене LG. Воно відповідає вимогам безпеки автомобіля (ASIL), а також міжнародному стандарту ISO з точки зору функціональної безпеки.

За даними дослідницької компанії IHS Markit, очікується, що світовий ринок автомобільних дисплеїв виросте з 7,8 мільярда доларів у минулому році до 10,5 мільярда доларів до 2023 року.

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