Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Новий "бюджетник" OnePlus засвітився у Geekbench до анонсу

  • 8
Скоро може з'явитися новий бюджетник від OnePlus - фото 1
Скоро може з'явитися новий бюджетник від OnePlus

Слідом за витоком результатів тестування неназваного флагмана OnePlus на Snapdragon 865+ у базі Geekbench засвітився протокол випробувань значно доступнішого пристрою бренду. Згідно з даними бенчмарку, неанонсований апарат з кодовою назвою Clover може стати найбюджетнішим пристроєм лінійки Nord.

За даними джерела, новий "бюджетник" під управлінням Android 10, побудований на базі процесора Snapdragon 660 за підтримки 4 ГБ оперативної пам'яті.

Це цікаво: 5 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії

За підсумками тестування апарат набрав 336 балів в одноядерному сценарії, а навантаження на всі ядра дало результат у 1495 "папуг". Якщо витік підтвердиться, то апарат імовірно стане найдоступнішим гаджетом бренду, з-поміж представлених у цьому році.

Новий 'бюджетник' OnePlus засвітився у Geekbench до анонсу - фото 419653

Раніше в мережі також з'явилися рендери передбачуваного дизайну двох смартфонів OnePlus середнього класу, один з яких, за чутками, отримає процесор Snapdragon 690. Докладні специфікації всіх новинок бренду, їх дати анонсу та роздрібні ціни компанія не розкриває.

Читайте також: OnePlus показала, як Always On Display працює на їхніх смартфонах: відео

Джерело: Gizmochina
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
  • 02 серпня, 18:50
  • 819
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • 30 липня, 18:00
  • 438
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2463214
Загрузка...
Новини