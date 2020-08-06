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Новий "бюджетник" OnePlus засвітився у Geekbench до анонсу
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Слідом за витоком результатів тестування неназваного флагмана OnePlus на Snapdragon 865+ у базі Geekbench засвітився протокол випробувань значно доступнішого пристрою бренду. Згідно з даними бенчмарку, неанонсований апарат з кодовою назвою Clover може стати найбюджетнішим пристроєм лінійки Nord.
За даними джерела, новий "бюджетник" під управлінням Android 10, побудований на базі процесора Snapdragon 660 за підтримки 4 ГБ оперативної пам'яті.
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За підсумками тестування апарат набрав 336 балів в одноядерному сценарії, а навантаження на всі ядра дало результат у 1495 "папуг". Якщо витік підтвердиться, то апарат імовірно стане найдоступнішим гаджетом бренду, з-поміж представлених у цьому році.
Раніше в мережі також з'явилися рендери передбачуваного дизайну двох смартфонів OnePlus середнього класу, один з яких, за чутками, отримає процесор Snapdragon 690. Докладні специфікації всіх новинок бренду, їх дати анонсу та роздрібні ціни компанія не розкриває.
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