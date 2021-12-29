Новий бетмобіль засвітили у свіжому трейлері продовження Бетмена

Автомобіль, який стане частиною сюжету продовження епопеї "Бетмен", створений у стилі ретро-маслкарів. Червоне підсвічування – явний натяк на оригінальний бетмобіль із 1960-х років.

Новий бетмобіль, за кермом якого ганятиме Роберт Паттінсон, виконаний у чорному матовому кольорі зі світлодіодною оптикою і червоним підсвічуванням, через яке машина виглядає ще більш загрозливо.

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За словами режисера Метта Рівза, нового "Бетмена" він знімав із величезним бажанням зробити фільм унікальним. А в дизайн автомобіля була навмисно закладена "жахаюча" ідея. Рівз зізнався, що сцени з бетмобілем натхненні хорором "Крістіна" Джона Карпентера, знятого за однойменним романом Стівена Кінга. Адже бетмобіль – це не просто транспортний засіб Темного лицаря, а важлива складова його страхітливого образу.

"Він повинен з'явитися із сутінку, щоб залякати до смерті. Мені сподобалася сама ідея, що автомобіль виступає як персонаж хорору, що нагадує звіра", – зазначив режисер.

Спочатку новий "Бетмен" мав вийти на великі екрани у червні цього року, але через пандемію коронавірусу прем'єру перенесли на 4 березня 2022 року.

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