Сім'я автогонщиків зібрала вражаючу колекцію Mustang

Автомобільний музей Петерсена опублікував огляд величезної колекції Ford Mustang у Техасі. Власники – сім'я Мулачеків – не лише колекціонує автомобілі усе своє життя, а й бере участь у перегонах.

Філ Мулачек розповів у відео, що їхня сімейна колекція почалася ще у 1957 році, а частина автомобілів використовувалася для гонок. У сім'ї – 7 гонщиків. Брат Філа, наприклад, є гонщик чемпіонату Pro-Am. Сам Філ використовує AC Cobra як автомобіль вихідного дня.

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У колекції також є кілька моделей, що виділяються із загальної маси. Наприклад, BMW Isetta і довоєнний Peugeot 1938, який нагадує Філу про Бетмобілі. Одна з улюблених машин сім'ї є Shelby GT350, на якій Філ регулярно виїжджає на дороги. Його син, Стерлінг Мулачек, їздить ще одним GT350.

Першим автомобілем у колекції став AC Bristol 1957, який батько Філа купив на заводі AC під час своєї подорожі до Франції. Потім тому доводилося тричі продавати автомобіль (після народження кожного із синів), але щоразу йому вдавалося викуповувати його назад.

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