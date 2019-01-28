Google назвала дату презентації Android Q

Уже в нинішньому році компанія Google випустить операційну систему Android Q, появи якої чекають фанати.

Вже достеменно відомо, що в Android Q розробники вирішили зробити ставку на широкі можливості кастомізації зовнішнього вигляду, на підвищення швидкості роботи, а також, крім того, на значне і дуже відчутне посилення безпеки, щоб скоротити кількість зломів і крадіжок особистих даних до мінімуму.

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Glad the transmission was received:) See you at Shoreline Amphitheatre May 7-9 for this year's I/O! #io19 pic.twitter.com/CXWpQR4Eza — Sundar Pichai (@sundarpichai) 25 січня 2019 р.

Глава компанії Google Сундар Пічаї розкрив всі подробиці про те, коли відбудеться офіційна презентація операційної системи Android Q. Повідомляється, що анонс цього ПО відбудеться уже 7 травня 2019 року, що пройде у рамках щорічної виставки Google I/O, яка буде у Сан-Франциско. На цей захід запросять тисячі журналістів і розробників з усього світу, щоб вони особисто були присутні на цій конференції, проходити яка буде в амфітеатрі Шорлайн. Сама конференція проходитиме з 7 по 9 травня включно.

Що ж стосується релізу фінальної збірки Android Q, яка стане 10-ю за рахунком, то він очікується в серпні 2019 року, тобто через три місяці після презентації операційної системи. Як і завжди, в першу чергу нову ОС отримають лише фірмові смартфони Google, тоді як потім, через якийсь час, випускати ПЗ для мобільних пристроїв почнуть сторонні виробники.

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