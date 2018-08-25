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McLaren 720S отримав версію для гонок GT3

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McLaren 720S отримав трекову версію - фото 1
McLaren 720S отримав трекову версію / motor1

Трохи менш як рік тому, в листопаді 2017 року, McLaren анонсував випуск гоночного купе на базі нового 720S. І ось трековий 720S GT3 за $ 564 000 вже вийшов на тести.

Автомобіль, попри те, що схожий на дорожній варіант, насправді має 90% нових або оновлених деталей. Серед найпомітніших – карбонові та композитні кузовні панелі й аеродинамічний обвіс.

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Крім іншого є й серйозні зміни по технічній частині. Змінено геометрію підвіски, з'явилися колеса з кріпленням центральною моногайкою, встановлено новий регульований диференціал з обмеженим ковзанням.

McLaren 720S отримав версію для гонок GT3 - фото 272083
McLaren 720S отримав версію для гонок GT3 / motor1
McLaren 720S отримав версію для гонок GT3 - фото 272078
McLaren 720S отримав версію для гонок GT3 / motor1

Інформації про мотор немає жодної, крім того, що це 4-літровий твін-турбо V8 від дорожнього варіанту – але наскільки він став потужнішим не повідомляється. Двигун працює разом з 6-ступінчастою секвентальною коробкою передач і потужними гальмами.

McLaren 720S отримав версію для гонок GT3 - фото 272079
McLaren 720S отримав версію для гонок GT3 / motor1
McLaren 720S отримав версію для гонок GT3 - фото 272080
McLaren 720S отримав версію для гонок GT3 / motor1

Природно, спорткар оснащений усіма системами безпеки, які вимагає FIA – каркас безпеки, 6-точкові ремені та спортивне сидіння. А за доплату можна замовити камеру заднього вигляду, систему моніторингу тиску в шинах, ABS та інше обладнання.

McLaren 720S отримав версію для гонок GT3 - фото 272082
McLaren 720S отримав версію для гонок GT3 / motor1
McLaren 720S отримав версію для гонок GT3 - фото 272081
McLaren 720S отримав версію для гонок GT3 / motor1

Тести передсерійних McLaren 720S GT3 йтимуть до кінця 2018 року, а клієнтам машини передадуть в наступному році.

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Джерело: motor1
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