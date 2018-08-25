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Jaguar планує випускати електромобіль на базі E-Type

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На такому Jaguar їхали принц Гаррі та Меган Маркл - фото 1
На такому Jaguar їхали принц Гаррі та Меган Маркл / motor1

Jaguar вирішив випустити сучасне переосмислення класичного спорткара. Концепт-кар E-Type Zero стане серійним влітку 2020 року.

Підрозділ, який займається роботою над ретро-моделями, буде випускати електромобіль на замовлення клієнтів.

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В Jaguar Land Rover Classic оголосили, що у них можна буде замовити спорткар з електромотором, або привезти свій Jaguar E-Type, який перетворять на електромобіль.

Jaguar планує випускати електромобіль на базі E-Type - фото 271926
Jaguar планує випускати електромобіль на базі E-Type / motor1

Машина позбудеться свого рядного 6-циліндрового мотора і коробки передач, замість яких будуть встановлені літій-іонний акумулятор на 40 кВт/год, що дає запас ходу близько 270 кілометрів, а також електромотор.

Jaguar планує випускати електромобіль на базі E-Type - фото 271927
Jaguar планує випускати електромобіль на базі E-Type / motor1

Точні технічні характеристики новинки ще не названі, але в Jaguar заявляють, що електродвигун укупі зі зниженою на 80 кілограмів масою зробить E-Type Zero більш динамічним, ніж класичний E-Type.

Jaguar планує випускати електромобіль на базі E-Type - фото 271923
Jaguar планує випускати електромобіль на базі E-Type / motor1
Jaguar планує випускати електромобіль на базі E-Type - фото 271924
Jaguar планує випускати електромобіль на базі E-Type / motor1

Зовні автомобіль, який збереже можливість зворотної конвертації в машину з бензиновим мотором, буде відрізнятися тільки світлодіодними фарами. У салоні ж з'являться нова приладова панель та нова мультимедійна система, а замість важеля коробки передач встановлять поворотний селектор.

Jaguar планує випускати електромобіль на базі E-Type - фото 271922
Jaguar планує випускати електромобіль на базі E-Type / motor1

Попри те, що Jaguar E-Type Zero поки є концептом, його вже використовували за прямим призначенням. На електричному спорткарі з Віндзорського замку зі свого весілля поїхали принц Гаррі і Меган Маркл. Ну а менш титулованим клієнтам машину доведеться чекати ще пару років.

Jaguar планує випускати електромобіль на базі E-Type - фото 271928
Jaguar планує випускати електромобіль на базі E-Type / motor1

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Джерело: motor1
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