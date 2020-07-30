На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня
-
- 197
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 30 липня: в Україні виявлено 68 794 випадків коронавірусу.
Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|68 794
|Одужали
|38 154
|Померли
|1 673
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8131) та у Львівській області (9379). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|2 698
|
Волинська область
|3 735
|
Дніпропетровська область
|1 394
|
Донецька область
|865
|
Житомирська область
|1 807
|
Закарпатська область
|5 078
|
Запорізька область
|779
|
Івано-Франківська область
|4 446
|
Кіровоградська область
|702
|
Київ
|8 131
|
Київська область
|3 672
|
Львівська область
|9 379
|
Луганська область
|122
|
Миколаївська область
|578
|
Одеська область
|3 150
|
Полтавська область
|431
|
Рівненська область
|5 942
|
Сумська область
|484
|
Тернопільська область
|2 922
|
Харківська область
|3 626
|
Херсонська область
|224
|
Хмельницька область
|1 109
|
Чернівецька область
|5 812
|
Черкаська область
|919
|
Чернігівська область
|789
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-07-2020:
|Захворіли
|16 978 206
|Одужали
|9 916 230
|Померли
|666 239
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
15:57Яким тваринам люди охочіше жертвують гроші: цікаве дослідження
-
15:45Луческу дав першу пресконференцію як тренер Динамо: головні цитати
-
15:19Названо найкращий серіал століття, і ви всі про нього чули
-
14:53Не така вже й крихітка: на торги виставили тюнінгований Fiat 500 1971 року
-
14:32Нічого не виходить на новій роботі: що робити
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:12Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
-
13:51Лікарі розповіли, кому не можна сидіти на дієтах
-
13:35Чим корисні ягоди та як правильно заготовити їх на зиму: пояснення Супрун
-
13:14Найбільші веселуни серед знаків Зодіаку
-
12:43Що робити, якщо вкусила оса
-
12:17Моніка Белуччі спантеличила шанувальників своїм видом
-
12:00Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми
-
11:45У Tesla планують створити бюджетний електрокар
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:30Місячний посівний календар на серпень 2020: коли і що садити
-
11:15Переможниця Холостяка 10 Даша показала спекотне фото
-
10:43Ці цукрозамінники найкорисніші для здоров'я
-
10:35Привітання з Днем дружби 2020: вітальні картинки другу чи подрузі
-
10:12Названі головні модні табу для високих дівчат
-
09:41Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня
-
09:14Створено пакети, які повністю розкладаються у воді
-
08:47Оля Полякова у бікіні зізналася, скільки вона важить
-
08:25Ці популярні продукти майже всі їдять неправильно
-
07:59На Марсі вперше виявили сліди озону
-
14:12Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
-
12:00Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми
-
09:41Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня
-
07:15Погода в Україні 30 липня: у яких областях послабне спека
- 29 липня
-
21:27Вам пора міняти роботу: 5 неочевидних ознак, які ґрунтуються на сексі
-
19:00ТОП-4 фільми про літо: ідеальне кіно для перегляду ввечері
-
17:22Apple знову перша: рейтинг найдорожчих брендів у світі за версією Forbes
-
15:00Квентін Тарантіно назвав 11 найкращих фільмів усіх часів: вибір режисера
-
12:19Нові серіали серпня 2020, які варто подивитись
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 липня
-
07:17Погода в Україні 29 липня: від спеки до грозових дощів
- 28 липня
-
21:32ТОП 5 найкращих поз для лінивого сексу вранці
-
17:39Україна оновила список "червоних країн": у нього ввійшли популярні курортні напрямки
-
14:16Як поїде автомобіль, якщо його повністю позбавити підвіски: божевільний експеримент
-
11:57Офіційна заява Динамо про "відставку" Мірча Луческу з листами тренера до Суркіса
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 липня
-
07:15Погода в Україні 28 липня: у яких областях пройдуть грози
- 27 липня
-
21:21Що кожен знак Зодіаку робить відразу після сексу: перевірте свого партнера
-
17:452015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час
-
14:51Добірка вірусних пісень, які підірвали TikTok та стали музичними мемами
-
12:14Йому плювати на вас з нами: Притула прокоментував призначення Луческу в Динамо
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 липня
-
07:21Погода в Україні 27 липня: дощі та спека
- 26 липня
-
21:48Що таке тревел-шеймінг і чому він став особливо актуальним у період пандемії COVID-19
-
19:514 поради, які допоможуть не набрати зайвої ваги під час відпустки