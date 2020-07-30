Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня

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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 30 липня: в Україні виявлено 68 794​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 197 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 429 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 1 013 793​ таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 68 794 Одужали 38 154 Померли 1 673

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8131) та у Львівській області (9379). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 698 Волинська область 3 735 Дніпропетровська область 1 394 Донецька область 865 Житомирська область 1 807 Закарпатська область 5 078 Запорізька область 779 Івано-Франківська область 4 446 Кіровоградська область 702 Київ 8 131 Київська область 3 672 Львівська область 9 379 Луганська область 122 Миколаївська область 578 Одеська область 3 150 Полтавська область 431 Рівненська область 5 942 Сумська область 484 Тернопільська область 2 922 Харківська область 3 626 Херсонська область 224 Хмельницька область 1 109 Чернівецька область 5 812 Черкаська область 919 Чернігівська область 789

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-07-2020:

Захворіли 16 978 206 Одужали 9 916 230 Померли 666 239 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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