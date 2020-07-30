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Коронавірус Карантин

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 30 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 30 липня: в Україні виявлено 68 794​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 197 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 30 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 429 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 1 013 793​ таке повідомлення.
Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня - фото 418263

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 68 794
Одужали 38 154
Померли 1 673

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8131) та у Львівській області (9379). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 698

Волинська область

 3 735

Дніпропетровська область

 1 394

Донецька область

 865

Житомирська область

 1 807

Закарпатська область

 5 078

Запорізька область

 779

Івано-Франківська область

 4 446

Кіровоградська область

 702

Київ

 8 131

Київська область

 3 672

Львівська область

 9 379

Луганська область

 122

Миколаївська область

 578

Одеська область

 3 150

Полтавська область

 431

Рівненська область

 5 942

Сумська область

 484

Тернопільська область

 2 922

Харківська область

 3 626

Херсонська область

 224

Хмельницька область

 1 109

Чернівецька область

 5 812

Черкаська область

 919

Чернігівська область

 789

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 30-07-2020:

Захворіли 16 978 206
Одужали 9 916 230
Померли 666 239

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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