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Коронавірус Карантин ЗНО

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 26 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / 112.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 26 червня: в Україні виявлено 41 117 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 26 червня - фото 412415
За попередню добу було зафіксовано 1 109​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 430 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 85 174 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 41 117
Одужали 18 299
Померли 1 086

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 726) та у Львівській (4 836) і у Чернівецькій (4 582) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 788

Волинська область

 2 096

Дніпропетровська область

 1 081

Донецька область

 412

Житомирська область

 1 366

Закарпатська область

 2 547

Запорізька область

 561

Івано-Франківська область

 2 217

Кіровоградська область

 640

Київ

 4 726

Київська область

 2 419

Львівська область

 4 836

Луганська область

 76

Миколаївська область

 384

Одеська область

 1 529

Полтавська область

 304

Рівненська область

 3 364

Сумська область

 284

Тернопільська область

 1 857

Харківська область

 1 993

Херсонська область

 190

Хмельницька область

 724

Чернівецька область

 4 582

Черкаська область

 627

Чернігівська область

 514

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 26 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 26 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-06-2020:

Захворіли 9 610 107
Одужали 5 179 063
Померли 489 325

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 26 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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