Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 26 червня

Новини про коронавірус в Україні / 112.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 26 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 26 червня: в Україні виявлено 41 117 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 109​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 26 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 430 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 85 174 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 41 117 Одужали 18 299 Померли 1 086

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 726) та у Львівській (4 836) і у Чернівецькій (4 582) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 788 Волинська область 2 096 Дніпропетровська область 1 081 Донецька область 412 Житомирська область 1 366 Закарпатська область 2 547 Запорізька область 561 Івано-Франківська область 2 217 Кіровоградська область 640 Київ 4 726 Київська область 2 419 Львівська область 4 836 Луганська область 76 Миколаївська область 384 Одеська область 1 529 Полтавська область 304 Рівненська область 3 364 Сумська область 284 Тернопільська область 1 857 Харківська область 1 993 Херсонська область 190 Хмельницька область 724 Чернівецька область 4 582 Черкаська область 627 Чернігівська область 514

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 26-06-2020:

Захворіли 9 610 107 Одужали 5 179 063 Померли 489 325 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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