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Коронавірус День Незалежності

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 22 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 22 серпня: в Україні виявлено 102 971 випадок коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 2 328 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 500 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 159 185 таких повідомлень.
Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 22 серпня - фото 421345

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 102 971
Одужали 51 735
Померли 2 244

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (11 507) та у Львівській області (12 965). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 553

Волинська область

 5 052

Дніпропетровська область

 1 938

Донецька область

 1 215

Житомирська область

 2 734

Закарпатська область

 6 885

Запорізька область

 1 287

Івано-Франківська область

 7 631

Кіровоградська область

 756

Київ

 11 507

Київська область

 4 881

Львівська область

 12 965

Луганська область

 232

Миколаївська область

 938

Одеська область

 5 788

Полтавська область

 636

Рівненська область

 8 383

Сумська область

 1 145

Тернопільська область

 4 507

Харківська область

 7 324

Херсонська область

 332

Хмельницька область

 1 904

Чернівецька область

 8 713

Черкаська область

 1 248

Чернігівська область

 1 423

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 22 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 22 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-08-2020:

Захворіли 23 121 146
Одужали 15 715 553
Померли 803 223

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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