Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 22 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 22 серпня: в Україні виявлено 102 971 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 328 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 500 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 159 185 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 102 971 Одужали 51 735 Померли 2 244

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (11 507) та у Львівській області (12 965). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 553 Волинська область 5 052 Дніпропетровська область 1 938 Донецька область 1 215 Житомирська область 2 734 Закарпатська область 6 885 Запорізька область 1 287 Івано-Франківська область 7 631 Кіровоградська область 756 Київ 11 507 Київська область 4 881 Львівська область 12 965 Луганська область 232 Миколаївська область 938 Одеська область 5 788 Полтавська область 636 Рівненська область 8 383 Сумська область 1 145 Тернопільська область 4 507 Харківська область 7 324 Херсонська область 332 Хмельницька область 1 904 Чернівецька область 8 713 Черкаська область 1 248 Чернігівська область 1 423

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-08-2020:

Захворіли 23 121 146 Одужали 15 715 553 Померли 803 223 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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