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Нові зливи про Samsung Galaxy S10: дата презентації та ціни
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У мережі продовжує накопичуватися інформація про майбутню лінійку флагманських смартфонів Samsung Galaxy S10. Крім якісних рендерів Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 і Galaxy S10+, які показав виробник аксесуарів для смартфонів Olixar, стали відомі й інші деталі. Зокрема, ціна та дата презентації.
Отже, презентація флагманських смартфонів Samsung Galaxy S10 має відбутися на заході Samsung Unpacked 2019 20 лютого. Тобто, цього разу Samsung представить флагмана нового покоління за кілька днів до початку виставки MWC, а не в її нульовий день. Передзамовлення на смартфони Galaxy S10 відкриють у день анонсу, але фактичні продажі почнуться тільки через кілька тижнів – на 8 березня.
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Тепер найцікавіше – ціни. Для початку варто відзначити, що джерело наводить дані про ціни стосовно ринку Великобританії, де смартфони часто коштують ще дорожче, ніж у нас. Це варто врахувати.
Так ось, якщо вірити цим даним, найдоступніша модель Galaxy S10 Lite з плоским екраном діагоналлю 5,8 дюйма і 128 ГБ пам'яті буде коштувати $ 845. Звичайний Samsung Galaxy S10 із зігнутим дисплеєм діагоналлю 6,1 дюйма з тим же об'ємом пам'яті обійдеться вже у $ 1010, а за версію на 512 ГБ доведеться викласти $ 1260. Старша модель Galaxy S10 Plus із зігнутим дисплеєм діагоналлю 6,4 дюйма в базовій модифікації з 128 ГБ флеш-пам'яті оцінена в $ 1135, середня на 512 ГБ – $ 1385, а топова з накопичувачем на 1 ТБ – цілих $ 1765.
Нарешті, крім трьох основних моделей очікується ще додаткова версія Galaxy S10 + з підтримкою стільникових мереж п'ятого покоління. Повідомляється, що ця модель з'явиться на ринку Великобританії трохи пізніше за інших. Скільки точно вона буде коштувати, невідомо, але те, що вона буде дорожчою, це факт.
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