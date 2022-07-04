"Німеччина не допомагає": як насправді німці підтримують Україну

За кілька місяців війни з окупантами Україна отримала неабияку підтримку від багатьох країн. Але дуже часто в інформаційному просторі можна наткнутись на тезу про те, що Німеччина майже не надає допомогу українців, хоча багато про це говорить. Чи так це насправді – читайте далі.

Вторгнення російських окупантів в Україну привернуло увагу всього цивілізованого світу, а чимало країн внесли до переліку пріоритетів допомогу нашій країні. І йдеться про підтримку біженців, фінансові надходження, зброю та багато іншого. Однак чимало людей применшують позицію та діяльність Німеччини у цьому напрямку. Тому у Центрі стратегічних комунікацій SPRAVDI вирішили розібрати найпопулярніші маніпуляції на цій темі.

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"Німеччина не передає Україні нормальну зброю", "Майже не надає нам допомогу", "Не відмовляється від російського газу" – насправді все не так. Німеччина – один з лідерів за рівнем підтримки нашої держави. Хоча й завжди хочеться більше, – зауважують експерти.

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