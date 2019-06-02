Нові сучасні пісні: популярна музика, яка зарядить енергією

Нова популярна музика на Радіо МАКСИМУМ додає енергії та змушує танцювати кожного! Зібрали свіжі сучасні хіти відомих та не дуже виконавців за кінець травня і початок червня. Слухайте музику онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці, кожному магазині та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за кінець травня та початок червня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Зацініть новинки поп-музики за останній тиждень

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

THE S.L.P. - Favourites (Official Video) ft. Little Simz

The Chainsmokers, Bebe Rexha - Call You Mine (Official Video)

Ed Sheeran - I Don't Care (Acoustic) [Official Audio]

Machine Gun Kelly - Hollywood Whore

Katy Perry - Never Really Over (Official)

Tom Walker - Now You're Gone (Official Video) ft. Zara Larsson

Lauv - Sad Forever [Official Video]

JP Cooper, Astrid S - Sing It With Me

Kygo, Rita Ora - Carry On (Nicky Romero Remix (Audio))

Dennis Lloyd - GFY (Official Video)

Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora - Ritual (Audio)

The Avener - Beautiful (Official Music Video) ft. Bipolar Sunshine

Hot Chip - Melody of Love (Official Video)

Tove Lo - Glad He's Gone (Lyric Video)

Imagine Dragons - Bad Liar (Stripped/Audio)

Sam Martin - The Great Escape (Official Video)

Bastille - Joy (Official Video)

The Intern - I'm On FYRE (Official Lyric Video)

Tom Staar & Trace - East Soul (Official Music Video)

KSHMR x KAAZE - Devil Inside Me (feat. KARRA) [Official Lyric Video]

EDX & Amba Shepherd - Off The Grid (Official Music Video)

B3RROR & Axollo - Team (Official Music Video)

Alok, Felix Jaehn & The Vamps - All The Lies (Official Music Video)

Yves V - My Friend (Official Music Video)

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