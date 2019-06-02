Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Ліга Чемпіонів

Нові сучасні пісні: популярна музика, яка зарядить енергією

  • 12
Популярні пісні слухати онлайн - фото 1
Популярні пісні слухати онлайн

Нова популярна музика на Радіо МАКСИМУМ додає енергії та змушує танцювати кожного! Зібрали свіжі сучасні хіти відомих та не дуже виконавців за кінець травня і початок червня. Слухайте музику онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Сучасна музика розвивається настільки швидко, що важко запам'ятати текст однієї пісні, як виходить наступний хіт. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці, кожному магазині та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за кінець травня та початок червня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Зацініть новинки поп-музики за останній тиждень

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • THE S.L.P. - Favourites (Official Video) ft. Little Simz
    The Chainsmokers, Bebe Rexha - Call You Mine (Official Video)
    Ed Sheeran - I Don't Care (Acoustic) [Official Audio]
    Machine Gun Kelly - Hollywood Whore
    Katy Perry - Never Really Over (Official)
    Tom Walker - Now You're Gone (Official Video) ft. Zara Larsson
    Lauv - Sad Forever [Official Video]
    JP Cooper, Astrid S - Sing It With Me
    Kygo, Rita Ora - Carry On (Nicky Romero Remix (Audio))
    Dennis Lloyd - GFY (Official Video)
    Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora - Ritual (Audio)
    The Avener - Beautiful (Official Music Video) ft. Bipolar Sunshine
    Hot Chip - Melody of Love (Official Video)
    Tove Lo - Glad He's Gone (Lyric Video)
    Imagine Dragons - Bad Liar (Stripped/Audio)
    Sam Martin - The Great Escape (Official Video)
    Bastille - Joy (Official Video)
    The Intern - I'm On FYRE (Official Lyric Video)
    Tom Staar & Trace - East Soul (Official Music Video)
    KSHMR x KAAZE - Devil Inside Me (feat. KARRA) [Official Lyric Video]
    EDX & Amba Shepherd - Off The Grid (Official Music Video)
    B3RROR & Axollo - Team (Official Music Video)
    Alok, Felix Jaehn & The Vamps - All The Lies (Official Music Video)
    Yves V - My Friend (Official Music Video)

Читайте також: Арнольд Шварценегер записав трек про своє життя: ефектне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у червні
  • 30 травня, 18:52
  • 669
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1348
Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
  • 29 травня, 21:15
  • 866
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз