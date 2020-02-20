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Куди евакуюють українців, які прилетіли з Уханя: Зеленський розсекретив місце

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Українці з Уханя повернулись додому - фото 1
Українці з Уханя повернулись додому

Не Львів і не Тернопіль: президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, де ж поселяють на карантин евакуйованих українців із китайського Уханя. Там, нагадаємо, виник спалах коронавірусу. Однак панікувати не варто!

Літак з 48 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з Уханя, приземлився в Україні. Через складні погодні умови спершу борт довелося спершу посадити в Борисполі, а після дозаправки він полетить у місце призначення – до аеропорту в Харкові.

Це цікаво: Чому НЕ варто розводити паніку через евакуацію українців з Китаю

За словами Володимира Зеленського, заходи безпеки – безпрецедентні. Президент наголошує, що влада спільно з ВООЗ зробила все можливе й неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить. Усі, хто піднявся на борт, здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів, оскільки це інкубаційний період коронавірусу.

Також стало відомо, що евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде найбільш охоронюваний об'єкт у країні.

Бактеріологічної небезпеки немає. Але є інша небезпека, про яку я хотів би сказати. Небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми – українці. Кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії, – підкреслює президент.

Літак з українцями з Уханя приземлився - фото 387160
Літак з українцями з Уханя приземлився

Зеленський наводить приклад Франція, яка евакуювала людей з Уханя в одне з міст: тамтешні мешканці турбувалися про життя і здоров'я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. У Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома.

На жаль, не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією. Спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну – цим ми показуємо далеко не найкращий бік нашого характеру. Особливо якщо врахувати, що більшість пасажирів – люди, яким менш як 30 років. Для багатьох з нас вони – майже як діти, – підсумував Зеленський.

Літак з українцями з Уханя приземлився - фото 387159
Літак з українцями з Уханя приземлився

Відзначимо, що коронавірус не такий небезпечний: від нього видужує 98% хворих. При цьому 80% інфікованих переносять хворобу із легкими симптомами. Тож зберігайте спокій!

Міфи про коронавірус - фото 387157
Міфи про коронавірус / maximum.fm

Читайте також: Як у Китаї захищаються від коронавірусу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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