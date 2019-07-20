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Нові Ромео і Джульєтта: собака поїхав на поїзді, аби зустріти свою кохану

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Пес відправився на пошуки своєї коханої - фото 1
Пес відправився на пошуки своєї коханої

У польському місті Ряшів пес породи шотландська вівчарка не зміг пережити відстані і відправився за своєю коханою до Балтійського моря.

Собака сам зміг знайти поїзд, який їхав у потрібному напрямку і відправився до Гдині, щоправда, без квитка.

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Провідники помітили, що пес подорожує без господаря, висадили його в Кракові і відправили вихованця до місцевого притулку. Там собаку, яка зважилася на такий авантюрний вчинок, назвали Колєяж (Kolejarz з польської перекладається як "залізничник").

У соцмережах розмістили оголошення про пса-мандрівника з проханням знайти його власника. На щастя, історія закінчилася добре.

Господар вівчарки знайшовся і розповів, що недавно вони відпочивали на балтійському узбережжі. Там пес познайомився з іншим собакою. Мабуть, між ними виникли сильні почуття, тому він вирішив, чого б це не вартувало відправитися до своєї коханої.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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