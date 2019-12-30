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Нові рендери практично повністю розкрили дизайн HUAWEI P40 Pro

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HUAWEI P40 Pro покажуть у березні 2020 року - фото 1
HUAWEI P40 Pro покажуть у березні 2020 року

Колекцію витоків зображень неанонсованого флагмана HUAWEI P40 Pro поповнив галузевий інсайдер Teme, який опублікував серію якісних рендерів гаджета "у повний зріст" з обох сторін. Нові зображення повністю розкрили передбачуваний дизайн пристрою, включаючи невідомі раніше подробиці.

Судячи з опублікованих зображень, новинку оснастять дисплеєм, загнутим з чотирьох сторін і злегка виступаючою рамкою, яка імовірно виконує роль захисного бампера. Примітно, що на рендері практично непомітне "підборіддя", хоча раніше представники компанії повідомляли, що не планують відмовлятися від цього елемента через "ризик випадкових натискань".

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Ще одним важливим доповненням попередніх витоків стала поява подовгастого вирізу в лівому верхньому кутку дисплея для подвійної селфі-камери. Це не суперечить раніше опублікованим зображенням захисного скла. За даними джерел мережі, виріз буде зроблений у матриці пристрою, а скляна поверхня захистить датчики від подряпин. Діагональ екрану новинки, за наявною інформацією, складе від 6,5 до 6,7 дюйма.

Нові рендери практично повністю розкрили дизайн HUAWEI P40 Pro - фото 377274

На тильній панелі розташований прямокутний модуль камери з п'ятьма об'єктивами. Гаджету приписують надширококутну оптику і "перископний" об'єктив з десятикратним оптичним зумом. Поруч розташовані LED-спалах і ToF-сенсор, а також п'ята камера, імовірно призначена для макрозйомки.

Нові рендери практично повністю розкрили дизайн HUAWEI P40 Pro - фото 377273

Очікується, що смартфон на базі мобільної платформи Kirin 990 5G отримає щонайменше 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач об'ємом від 128 ГБ, а також ОС Android 10 фірмовою оболонкою EMUI. Презентація HUAWEI P40 Pro, P40 і P40 Lite відбудеться у Парижі в березні 2020 року.

Нові рендери практично повністю розкрили дизайн HUAWEI P40 Pro - фото 377275

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Джерело: Phonearena
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