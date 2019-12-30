На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нові рендери практично повністю розкрили дизайн HUAWEI P40 Pro
-
- 14
Колекцію витоків зображень неанонсованого флагмана HUAWEI P40 Pro поповнив галузевий інсайдер Teme, який опублікував серію якісних рендерів гаджета "у повний зріст" з обох сторін. Нові зображення повністю розкрили передбачуваний дизайн пристрою, включаючи невідомі раніше подробиці.
Судячи з опублікованих зображень, новинку оснастять дисплеєм, загнутим з чотирьох сторін і злегка виступаючою рамкою, яка імовірно виконує роль захисного бампера. Примітно, що на рендері практично непомітне "підборіддя", хоча раніше представники компанії повідомляли, що не планують відмовлятися від цього елемента через "ризик випадкових натискань".
І ще: Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року
Ще одним важливим доповненням попередніх витоків стала поява подовгастого вирізу в лівому верхньому кутку дисплея для подвійної селфі-камери. Це не суперечить раніше опублікованим зображенням захисного скла. За даними джерел мережі, виріз буде зроблений у матриці пристрою, а скляна поверхня захистить датчики від подряпин. Діагональ екрану новинки, за наявною інформацією, складе від 6,5 до 6,7 дюйма.
На тильній панелі розташований прямокутний модуль камери з п'ятьма об'єктивами. Гаджету приписують надширококутну оптику і "перископний" об'єктив з десятикратним оптичним зумом. Поруч розташовані LED-спалах і ToF-сенсор, а також п'ята камера, імовірно призначена для макрозйомки.
Очікується, що смартфон на базі мобільної платформи Kirin 990 5G отримає щонайменше 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач об'ємом від 128 ГБ, а також ОС Android 10 фірмовою оболонкою EMUI. Презентація HUAWEI P40 Pro, P40 і P40 Lite відбудеться у Парижі в березні 2020 року.
Читайте також: Дарма витрачені гроші: ці смартфони 2019 року не варті вашої уваги
-
19:48Прогулювати школу не варто: батько Грети Тунберг дав відверте інтерв'ю
-
19:33Психологи виявили нову ознаку некомпетентності людини
-
19:10Привітання з Новим роком 2020 у віршах: оригінальні віршовані побажання
-
18:52Барак Обама рекомендує: фільми та серіали, які варті вашої уваги
-
18:22ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:14Утричі дешевше: китайці випустили свою версію Tesla Model S
-
18:00Гороскоп на 31 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Нові рендери практично повністю розкрили дизайн HUAWEI P40 Pro
-
17:24Дівчата-хмарочоси: Леся Нікітюк і Педан зняли кумедний кліп про високих краль
-
17:05Гороскоп на 2020 рік Щура для знаків Зодіаку: що вас чекає у високосному році
-
16:52Вона їх збільшила: Емілі Ратажковскі звинуватили у використанні фотошопу
-
16:30Дружина Усика спокусила мережу еротичною сукнею
-
16:20Модні чоловічі светри 2020: добірка найкращих моделей нового сезону
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:13Tesla Cybertruck та інші винаходи Ілона Маска зняли у кліпі відомого репера
-
15:50Ці продукти здатні підвищити енергійність утричі
-
15:32Гарна новина під ялинку: Райан Рейнольдс розповів, що Дедпул 3 таки вийде
-
15:12У PlayStation 5 помітили інноваційний геймпад
-
14:56Mitsubishi відмовиться від автомобілів з дизельними двигунами
-
14:33Найкраща зарубіжна музика 2019: плейлист усіх популярних пісень року
-
14:13У мережу злили майже всю інформацію про смартфон Google Pixel 4a
-
14:00Базові поради для водіїв: як безпечно їздити в ожеледицю
-
13:44Тіна Кароль розважила українців у химерній сукні
-
13:39Найкращі новорічні та різдвяні фільми: ТОП 25 комедій про Різдво
-
18:22ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
16:20Модні чоловічі светри 2020: добірка найкращих моделей нового сезону
-
14:33Найкраща зарубіжна музика 2019: плейлист усіх популярних пісень року
-
12:00ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік
-
10:43Найкращий спортсмен десятиліття за версією AP
-
08:13Погода в Україні 30 грудня: відчутний мороз і ожеледиця на дорогах
- 29 грудня
-
20:48Чому новорічні обіцянки краще відкласти до весни
-
18:50Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+)
-
16:17Тест: Яка ти святкова страва
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 30 грудня – 5 січня 2020: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:24Найочікуваніші фільми 2020 року: ТОП найкращих прем'єр нового року
-
10:29Найкраща поп-музика грудня: плейлист нових хітів місяця
-
08:31Напій, що збадьорить зранку і принесе вам щастя
- 28 грудня
-
23:17Переможниця Х-фактор 10 – Еліна Іващенко: біографія і відео найкращих виступів
-
21:27Груди Каменських і попа Кароль: найпопулярніші фото українських зірок в Instagram
-
20:17ТОП-10 музичних альбомів 2019 року за версією People
-
17:05Курс долара 2020 в Україні: скільки буде коштувати валюта у новому році
-
15:08Головні відкриття 2019 в українській музиці: ТОП новачків, які стали зірками
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, цитата чи згенерований текст
-
10:35Як обрати смачну червону ікру на Новий рік: прості поради
-
09:31Погода в Україні 28 грудня: снігопади та сильний вітер
-
08:14Чому потрібно щодня їсти хурму: корисні властивості цього фрукта
- 27 грудня
-
21:45Переможниця Топ-модель по-українськи 3 сезон – Мальвіна Чукля: біографія й фото красуні
-
20:15Дарма витрачені гроші: ці смартфони 2019 року не варті вашої уваги
-
18:00ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+)