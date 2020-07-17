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Nissan показав свій найдоступніший кросовер Magnite

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Спочатку кросовер Nissan Magnite мав вийти під іншим брендом - фото 1
Спочатку кросовер Nissan Magnite мав вийти під іншим брендом

Компанія Nissan представила концептуальну новинку Magnite. Модель, яка спочатку повинна була з'явитися під брендом Datsun, стане найдоступнішим кросовером у лінійці бренду і продаватиметься в Індії.

Попри статус концепту, Nissan Magnite наближений до серійної версії.

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Ймовірно, дорогою на конвеєр новинка позбудеться масивних арок з пластиковими накладками, а радіаторну решітку, передню оптику і диски зроблять скромнішими.

Відомо, що в довжину кросовер не перевищить чотирьох метрів і отримає широкий набір обладнання. Зокрема, для Magnite заявлені круїз-контроль, камери кругового огляду і восьмидюймовий екран мультимедійної системи.

Nissan показав свій найдоступніший кросовер Magnite - фото 416275

В основі Nissan Magnite лежить передньопривідна платформа CMF-A, а в лінійку двигунів увійдуть трициліндровий атмосферний агрегат об'ємом 1,0 літра і його турбована версія. У першому випадку віддача становить 72 кінські сили, у другому – 95 сил. Трансмісія – механічна коробка передач, "робот" або варіатор.

Готовий до серійного виробництва Nissan Magnite покажуть до кінця 2020 року, а на конвеєр індійського заводу компанії новинка стане на початку 2021. Не виключено, що модель може з'явитися і за межами Індії, проте подробиць про це поки немає.

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Джерело: Motor
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