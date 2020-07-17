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Безрозсудний водій BMW похизувався їздою у 180 км/год по зустрічній смузі: відео

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Безрозсудний водій BMW похизувався їздою у 180 км/год по зустрічній смузі: відео - фото 1

У мережі з'явилося відео, зняте безвідповідальним водієм BMW 6-Series. Автомобіліст показав, як він їде на швидкості 180 км/год. Причому не тільки у своїй смузі, а й обганяючи інших водіїв і навіть виїжджаючи на зустрічну смугу.

Випадок стався в Молдові, на ділянці дороги Хинчешть-Кишинів. У ролику можна побачити, як однією рукою водій керує машиною, а іншою – знімає на телефон те, що відбувається. Примітно, що за час зйомок його швидкість навіть перевищувала позначку 180 км/год. Водночас водій кілька разів хаотично міняв смугу руху і перетинав подвійну суцільну.

І ще: Поліція отримала право зупиняти водіїв без конкретної причини: що змінилось

Спочатку відео було опубліковано під його ж авторством у TikTok, але на цей момент воно вже стало вірусним – ролик поширила низка провідних ЗМІ Молдови. Поліція займається пошуками гонщика.

Слухайте також: Поліція склала плейлист для безпечного водіння: слухайте ці пісні за кермом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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