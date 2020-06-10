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Коронавірус Карантин

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 10 червня

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Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 10 червня - фото 1

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 10 червня: в Україні виявлено 28 381 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 10 червня - фото 409195

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 525 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 972 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 67 138 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 28 381
Одужали 12 769
Померли 833

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 757) та в місті Києві (3 580). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 192

Волинська область

 1 214

Дніпропетровська область

 971

Донецька область

 246

Житомирська область

 973

Закарпатська область

 1 448

Запорізька область

 502

Івано-Франківська область

 1 622

Кіровоградська область

 562

Київ

 3 580

Київська область

 1 865

Львівська область

 2 289

Луганська область

 54

Миколаївська область

 309

Одеська область

 1028

Полтавська область

 276

Рівненська область

 2 122

Сумська область

 198

Тернопільська область

 1 305

Харківська область

 1 313

Херсонська область

 179

Хмельницька область

 520

Чернівецька область

 3 767

Черкаська область

 501

Чернігівська область

 320

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 10 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 10 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-06-2020:

Захворіли 7 200 739
Одужали 3 537 829
Померли 408 767

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 10 червня - фото 408705

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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