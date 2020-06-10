Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 10 червня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 10 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 10 червня: в Україні виявлено 28 381 випадок коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 525 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 10 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 972 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 67 138 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 28 381 Одужали 12 769 Померли 833

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 757) та в місті Києві (3 580). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 192 Волинська область 1 214 Дніпропетровська область 971 Донецька область 246 Житомирська область 973 Закарпатська область 1 448 Запорізька область 502 Івано-Франківська область 1 622 Кіровоградська область 562 Київ 3 580 Київська область 1 865 Львівська область 2 289 Луганська область 54 Миколаївська область 309 Одеська область 1028 Полтавська область 276 Рівненська область 2 122 Сумська область 198 Тернопільська область 1 305 Харківська область 1 313 Херсонська область 179 Хмельницька область 520 Чернівецька область 3 767 Черкаська область 501 Чернігівська область 320

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 10-06-2020:

Захворіли 7 200 739 Одужали 3 537 829 Померли 408 767 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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