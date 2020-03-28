Нова популярна музика березня: плейлист свіжих пісень

Нові пісні за перший місяць весни 2020 підкорює і чарти, і серця слухачів! Заціни свіжі треки від знаменитостей на Радіо МАКСИМУМ. Цей плейлист точно зарядить настроєм та змусить танцювати.

Старт березня відзначився не тільки колоритною погодою, а й свіжими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому зібрали найкрутіші новини світу поп-музики за новий тиждень березня, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся початком весни на Радіо МАКСИМУМ.

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Останній тиждень березня потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Селена Гомес, Ріта Ора, Дуа Ліпа та Джастін Бібер. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист популярної музики лютого, слухати онлайн:

Також популярну музику можна послухати онлайн за цим посиланням.

Список пісень:

OneRepublic - Better Days

Nothing But Thieves - Is Everybody Going Crazy?

Kodaline - Sometimes

5 Seconds of Summer - Wildflower

Jeremy Zucker - julia

Jeremy Renner - "The Medicine"

Dua Lipa - Break My Heart

The Weeknd - In Your Eyes

Justin Bieber - E.T.A. (CHANGES: The Movement)

Selena Gomez - Dance Again

Ava Max - Kings & Queens

Kygo, Zara Larsson, Tyga - Like It Is

Rita Ora - How To Be Lonely

Little Mix - Break Up Song

The Killers - Caution

Gryffin & Seven Lions - Need Your Love (with Noah Kahan)

Jaymes Young - Happiest Year

Two Feet - Maria

Marshmello x SVDDEN DEATH - Crusade

Glass Animals - Your Love (Déjà Vu)

X Ambassadors - Everything Sounds Like a Love Song

Lauren Jauregui, Tainy - Lento

Passenger | The Way That I Love You

Olivia Rodrigo - All I Want

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