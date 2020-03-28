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Нова популярна музика березня: плейлист свіжих пісень
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Нові пісні за перший місяць весни 2020 підкорює і чарти, і серця слухачів! Заціни свіжі треки від знаменитостей на Радіо МАКСИМУМ. Цей плейлист точно зарядить настроєм та змусить танцювати.
Старт березня відзначився не тільки колоритною погодою, а й свіжими відео та треками від багатьох закордонних музикантів та гуртів. Тому зібрали найкрутіші новини світу поп-музики за новий тиждень березня, які вже лунають звідусіль та встигли припасти до душі. Вмикай нові пісні зими та насолоджуйся початком весни на Радіо МАКСИМУМ.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Останній тиждень березня потішив свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Селена Гомес, Ріта Ора, Дуа Ліпа та Джастін Бібер. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!
Плейлист популярної музики лютого, слухати онлайн:
Також популярну музику можна послухати онлайн за цим посиланням.
Список пісень:
- OneRepublic - Better Days
- Nothing But Thieves - Is Everybody Going Crazy?
- Kodaline - Sometimes
- 5 Seconds of Summer - Wildflower
- Jeremy Zucker - julia
- Jeremy Renner - "The Medicine"
- Dua Lipa - Break My Heart
- The Weeknd - In Your Eyes
- Justin Bieber - E.T.A. (CHANGES: The Movement)
- Selena Gomez - Dance Again
- Ava Max - Kings & Queens
- Kygo, Zara Larsson, Tyga - Like It Is
- Rita Ora - How To Be Lonely
- Little Mix - Break Up Song
- The Killers - Caution
- Gryffin & Seven Lions - Need Your Love (with Noah Kahan)
- Jaymes Young - Happiest Year
- Two Feet - Maria
- Marshmello x SVDDEN DEATH - Crusade
- Glass Animals - Your Love (Déjà Vu)
- X Ambassadors - Everything Sounds Like a Love Song
- Lauren Jauregui, Tainy - Lento
- Passenger | The Way That I Love You
- Olivia Rodrigo - All I Want
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