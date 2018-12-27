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Нові пісні грудня: плейлист популярної музики
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Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за останній тиждень року вже підкорюють мережу!
Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за останній тиждень грудня разом з Радіо МАКСИМУМ:
Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Список треків:
- Post Malone - "Wow."
- Sam Smith - Fire On Fire
- American Authors - Neighborhood ft. Bear Rinehart of NEEDTOBREATHE
- A Boogie Wit Da Hoodie - Swervin feat. 6ix9ine
- Kodak Black - Close To The Grave
- 21 Savage - a lot
- Swae Lee, Rae Sremmurd & Ear Drummers "Christmas at Swae's"
- The Chainsmokers, NGHTMRE - Save Yourself (NGHTMRE VIP REMIX)
- Matt Nash - Frequency
- R3hab & Quintino - Freak (Joe Stone 2K18 Edit)
- Joy Corporation - The Scientist (Acoustic Version)
- Deepend - I’m Intoxicated (VIP Mix)
- Akcent feat D. E. P. - Sweet Memories
Читайте також: Рок музика: плейлист свіжих альтернативних пісень грудня
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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