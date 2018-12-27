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Нові пісні грудня: плейлист популярної музики

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Плейлист популярної музики - фото 1
Плейлист популярної музики

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за останній тиждень року вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за останній тиждень грудня разом з Радіо МАКСИМУМ:

Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:


Список треків:

  • Post Malone - "Wow."
  • Sam Smith - Fire On Fire
  • American Authors - Neighborhood ft. Bear Rinehart of NEEDTOBREATHE
  • A Boogie Wit Da Hoodie - Swervin feat. 6ix9ine
  • Kodak Black - Close To The Grave
  • 21 Savage - a lot
  • Swae Lee, Rae Sremmurd & Ear Drummers "Christmas at Swae's"
  • The Chainsmokers, NGHTMRE - Save Yourself (NGHTMRE VIP REMIX)
  • Matt Nash - Frequency
  • R3hab & Quintino - Freak (Joe Stone 2K18 Edit)
  • Joy Corporation - The Scientist (Acoustic Version)
  • Deepend - I’m Intoxicated (VIP Mix)
  • Akcent feat D. E. P. - Sweet Memories

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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