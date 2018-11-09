Норвежець показав ранній прототип Apple Pay: кумедне відео

У мережі не можуть втримати сміх від "раннього прототипу" Apple Pay. От як все було на початку!

Користувач Twitter Пер Буер з Осло поділився на своєму профілі смішним записом з MacBook та котом, який за короткий час зібрав понад 15 тисяч вподобань та більш як 7 тисяч ретвітів. А все через веселий коментар, мовляв, ось він - ранній прототип Apple Pay. Сучасні технології і справді захоплюють - зацініть:

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Early prototype of Apple Pay. pic.twitter.com/zlLK6AL7WZ — Per Buer (@perbu) 8 листопада 2018 р.

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