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Грейхаунд: трейлер воєнної драми з Томом Хенксом

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Грейхаунд 2020, - фото 1
Грейхаунд 2020,

У мережі з'явився трейлер до нового фільму Грейхаунд (Greyhound), де Том Хенкс виконав роль став капітаном судна у воєнні часи. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Pictures Entertainment випустила перше промо до воєнного фільму Грейхаунд (Greyhound), дата виходу якого запланована на 12 червня.

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Сюжет базується на романі англійського історика та письменника С. С. Форестера "Добрий пастир", а сценарій написав Том Хенкс, який і виконав головну роль. Стрічка розповідає про події 1942 року, коли Ернст Краузе стає капітаном есмінця ВМС США та повинен виконати серйозну місію: провести корабель через північну частину Атлантичну океану так, щоб німецькі підводні судна його не зафіксували.

У головних ролях: Том Хенкс, Мануель Гарсія-Рулфо, Елізабет Шуе, Стівен Грехем та Роб Морган.

Грейхаунд 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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