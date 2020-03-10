Чорна вдова: дивіться фінальний трейлер з бойовою Скарлетт Йоханссон

У мережі опублікували останній трейлер до майбутнього фільму Чорна вдова (Black Widow), який увійде до четвертої фази кіновсесвіту Marvel. Дивіться тизер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кіностудія Marvel Studios потішила фанатів фінальним промо до сольного фільму про Наталю Романову, яка більш відома як Чорна вдова (Black Widow). Дата виходу стрічки запланована вже на 1 травня.

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Сюжет розповість про те, куди зникла Вдова після подій "Першого месника": вона вирішує повернутись додому та протистояти власному минулому. І не всі помилки їй вдасться виправити, адже глядачів познайомлять з новим антагоністом - Таскмастером. Саме він і керує Академією Червоної Кімнати, де жінок перетворюють у зброю.

Головні ролі виконали Скарлетт Йоханссон, Девід Гарбор, Рей Вінстон та інші.

Чорна вдова 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

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