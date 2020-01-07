Нові мутанти: дивіться новий трейлер жахів про Людей-Ікс

У мережі з'явився свіжий трейлер до нового хорору Нові мутанти (The New Mutants), який докорінно змінює уявлення про Людей-Ікс. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія 20th Century Fox вирішила нагадати про свій новий фільм жахів "Нові мутанти", тож презентувала свіжий трейлер про героїв коміксів Marvel. А прем'єру фільму перенесли на 2 квітня.

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Відзначимо, що рейтинг стрічки 13+, хоча творці і зробили її доволі похмурою та не у стилі традиційних стрічок про героїв коміксів Marvel. Сюжет розповідає про п'ятьох підлітків, які опиняються у психіатричній клініці з дуже суворим режимом. Саме у цьому моторошному місці вони розуміють, що мають різні суперсили. Але навіть у них є свій темний бік, і не завжди дивовижні уміння роблять з людей супергероїв.

У голових ролях: Аня Тейлор-Джой, Месі Вільямс, Чарлі Гітон, Генрі Зага, Блю Гант та інші.

Нові мутанти, дивитись трейлер фільму онлайн:

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