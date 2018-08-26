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Apple підвищить автономність iPhone за допомогою нових дисплеїв
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Інженери Apple планують використати об'єднавчі плати LTPO TFT у майбутніх моделях iPhone. Про це повідомило видання IHS Markit.
Нова технологія дозволить суттєво скоротити кількість енергії, яку споживає дисплей смартфона. Об'єднавча плата відповідає за увімкнення та вимкнення окремих пікселів, а також відіграє важливу роль у визначенні роздільної здатності дисплея та формуванні частоти оновлення екрану.
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Apple подала кілька патентних заявок, пов'язаних з технологією LTPO. Фахівці IHS вважають, що корпорація використає нові плати для того, щоб модифікувати дисплеї Samsung. Наприклад, спростити структуру дисплея, знизити енергоспоживання окремих елементів екрану.
При цьому Apple доведеться збільшити кількість пікселів, щоб при використанні нових технологій залишити колишню високу роздільну здатність.
У теорії, LTPO TFT може скоротити витрати енергії від 5 до 15%. З чуток, Apple попросить постачальників компонентів виробляти нові дисплеї тільки для годинників, щоб їх випробувати. Потім вони з'являться в iPhone. Як було з OLED-панелями.
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