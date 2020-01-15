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Новий рік 2020

Нові ґаджети втрачають популярність у світі

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Техніка - фото 1
Техніка / idc

За минулий рік у світі знизився попит на нові ґаджети в той час, як смартфони б/у почали купувати активніше на 18%, стверджують аналітики International Data Corporation (IDC).

До ужитих апаратів експерти відносять як ґаджети користувачів, так і офіційно відновлені (refurbished). Об'єм продажу б/у апаратів у 2019 році становив 206,7 млн ​​шт., що на 17,6% більше, ніж роком раніше.

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До 2023 року ринок вживаних смартфонів досягне 332,9 млн шт., демонструючи щорічне зростання на рівні 13,6%. Попит на б/у смартфони аналітики пояснюють можливістю значно економити в порівнянні з покупкою нового апарата. Також виробники мають проблеми з випуском нових телефонів, збалансованих за ціною і можливостями.

Збільшенню ринку б/у смартфонів сприятиме розгортання мережі 5G. Охочі перейти на неї користувачі позбуватимуться своїх актуальних пристроїв з 4G, роблячи їх доступнішими.

Нові ґаджети втрачають популярність у світі - фото 379944

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Джерело: idc
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