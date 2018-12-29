Найкращі кінопрем'єри 2018: фільми, які варті уваги

Нові фільми 2018 року не залишили байдужими фанатів комедій, трилерів, мультфільмів та супергеройського кіно. Зібрали найкрутіші стрічки минулого року, які точно вам сподобаються!

Чорна пантера (12+)

Оригінальна назва: Black Panther

Жанр: наукова фантастика, пригоди, бойовик, від Marvel

Країна: США

Режисер: Райан Куглер

У головних ролях: Чедвік Боузман, Майкл Б. Джордан, Енді Серкіс, Лупіта Ніонго

Тривалість: 134 хв.

Новий фільм від Marvel поближче познайомиться нас з сином короля вигаданої (логічно) країни Ваканди в Африці. Його звуть Т'Чалла (Чедвік Боузман) і він намагається захистити свій дім від ворогів. Хоч держава ніколи не процвітала, однак вона має надцінні поклади унікального металу, який здатен поглинати вібрації. Щоразу, коли хтось нападає на країну, Чорна Пантера захищає її. Але що робити, коли проблеми йдуть не ззовні, а зсередини?

Чорна пантера, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Першому гравцю приготуватися

Оригінальна назва: Ready Player One

Жанр: пригоди, бойовик, фантастика

Країна: США

Режисер: Стівен Спілберг

У головних ролях: Бен Мендельсон, ТіДжей Міллер, Ханна Джон-Кеймен, Марк Райленс

Тривалість: 140 хв.

Екранізація однойменного роману, якою зайнявся Стівен Спілберг, показує життя у близькому майбутньому, яке, на жаль, не таке світле. Оскільки ресурси вичерпується, а загальний рівень життя опускається все нижче, то інтернет-культура та ігри лише стають популярнішими. Заможний розробник однієї із найпопулярніших помирає та залишає заповіт, у якому йдеться, що всі його гроші та майно отримає той, хто зуміє відшукати у грі Великоднє яйце. Ледь не весь світ хапається за можливість отримати нормальне життя. І юний Вейд Воттс також серед них.

Першому гравцю приготуватися, дивитись трейлер фільму онлайн:

Титан

Оригінальна назва: The Titan

Жанр: наукова фантастика

Країна: США, Великобританія, Іспанія

Режисер: Леннарт Рафф

У головних ролях: Сем Уортінгтон, Тейлор Шиллінг, Том Вілкінсон, Агнесс Дейн

Тривалість: 97 хв.

Стрічка розповідає про те, як науковці намагаються знайти спосіб, як вижити після екологічної катастрофи, яка невдовзі охопить Землю. Відтак вчені вважають, що потенційною придатною планетою для життя стане саме Титан. Однак не кожна людина зуміє освоїти її, тому британці проводять науковий експеримент, у якому американський військовий Рік має стати надлюдиною. Науковці таким чином тестують, як генна інженерія здатна створити новий вид людей, але щось іде не за планом.

Титан, дивитись трейлер фільму онлайн:

Месники: Війна нескінченності

Оригінальна назва: Avengers: Infinity War

Жанр: фантастика, бойовик, пригоди, супергеройське кіно, Marvel

Країна: США

Режисер: Ентоні Руссо та Джо Руссо

У головних ролях: Джош Бролін, Роберт Дауні-молодший, Марк Руффало, Кріс Пратт, Зої Салдана, Том Хіддлстон, Кріс Еванс, Скарлетт Йоханссон, Кріс Хемсворт, Бенедикт Камбербетч, Том Холланд, Себастіан Стен

Тривалість: 150 хв.

Один із найочікуваніших фільмів за коміксами Marvel вийшов у прокат та змусив фанатів ще рік чекати на продовження. Після знайомства з героями настав час до справді важливої битви, адже Танос збирається підкорити всесвіт і збирає камені нескінченності, які допоможуть йому у цьому. Тому Месникам доведеться знову зібратися, а також захопити до своєї команди Вартових Галактики, Чорну пантеру, Доктора Стрейнджа та ще кількох улюблених персонажів.

Месники: Війна нескінченності, дивитись трейлер фільму онлайн:

Дедпул 2 (18+)

Оригінальна назва: Deadpool 2

Жанр: комедія, пригоди, бойовик, від Marvel

Країна: США

Режисер: Девід Літч

У головних ролях: Раян Рейнольдс, Морена Баккарін, Джош Бролін, Зазі Бітц

Тривалість: 119 хв.

На екрани повертається найкрутіший та найвеселіший найманець, а також улюбленець фанатів Marvel! Тепер Дедпул помстився своїм кривдникам і продовжує боротися з поганцями за гроші. Щоправда, тепер глядачі побачать ефектні бої з ніндзя та навіть якудзою. Аж раптом з майбутнього з'являється суперсолдат Кейбл, який вирішив не лише зробити зачистку своїх ворогів, а й повернути собі родину. Їхня зустріч обіцяє бути цікавою!

Дедпул 2, дивитись трейлер фільму онлайн:

Красуня на всю голову

Оригінальна назва: I Feel Pretty

Жанр: комедія

Країна: США, Китай

Режисер: Еббі Кон, Марк Сілверштейн

У головних ролях: Мішель Вільямс, Емілі Ратаковскі, Емі Бет Шумер, Бьюзі Філіппс

Тривалість: 110 хв.

Головною героїнею стрічки є молода дівчина Рене, життя якої нагадує лінію невдач. Більшість проблем, на думку Рене, полягає у її зайвій вазі. Тому вона після різноманітних способів схуднути, почала активно ходити у зал. Раптом на одному із занять вона падає із велотренажера та вдаряється головою. Спершу здається, що з дівчиною все добре, але вона почала почуватись настільки впевнено, що вважає себе неймовірною красунею. Увага чоловіків, підвищення на роботі, що ж буде далі?

Красуня на всю голову, дивитись трейлер фільму онлайн:

Суперсімейка 2

Оригінальна назва мовою фільму: The Incredibles 2

Жанр: сімейний, мультфільм, пригоди

Країна: США

Режисер: Бред Берд

У головних ролях: Холлі Хантер, Семюел Л. Джексон, Сара Вауелл

Тривалість: - хв.

Оскароносний мультфільм "Суперсімейка" отримав продовження і тепер показує не просто геройське життя незвичайної родини, а й рутину. Голова сімейства тепер доглядає вдома за дітьми, а його кохана бореться зі злочинністю. Однак місто опиняється у новій небезпеці, з якою зможе поборотися лише повний склад суперсімейки.

Суперсімейка 2, дивитись трейлер фільму онлайн:

8 подруг Оушена

Оригінальна назва мовою фільму: Oceans Eight

Жанр: кримінал

Країна: США

Режисер: Гері Росс

У головних ролях: Кейт Бланшетт, Енн Гетевей, Дакота Фаннінг, Метт Деймон, Сандра Буллок, Хелена Бонем Картер, Сара Полсон

Тривалість: 111 хв.

Тепер у центрі подій не сам Денні Оушен, а його сестра Деббі. Не менш харизматична героїня задумала план помсти і збирає особливу команду подруг, аби втілити його у реальність. Тут і збирається надзвичайно зірковий склад, ціль якого - викрадення найдорожчого кольє у світі. Але дівчата не шукають легких шляхів, адже мають викрасти його з шиї Дафни Крюгер під час щорічного балу Музею мистецтва Метрополітан. Ідеальний злочин з ідеальними подругами.

8 подруг Оушена, дивитись трейлер фільму онлайн:

Місія неможлива: Фолаут

Оригінальна назва мовою фільму: Mission: Impossible - Fallout

Жанр: пригоди, трилер, бойовик

Країна: США

Режисер: Крістофер МакКуоррі

У головних ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Генрі Кавілл, Алек Болдвін, Ванесса Кірбі

Тривалість: 147 хв.

Вже шоста частина пригод агента Ітана Ханта, роль якого безстрашно виконує Том Круз, виходить на великі екрани. У "Місії неможливій: Фолаут" наш герой змушений буде виправити наслідки провалу однієї з місій, однак це буде зовсім не легко. Поки весь світ з острахом чекає на результат невдалої операції, керівництво Ханта прискіпливо ставить до кожного його рішення.

Місія неможлива: Фолаут, дивитися трейлер фільму онлайн:

Смолфут

Оригінальна назва мовою фільму: Smallfoot

Жанр: анімація

Країна: США

Режисер: Кері Кіркпатрік

У головних ролях: Зендея Коулман, Ченнінг Татум, Джина Родрігез, Леброн Джеймс

Тривалість: 97 хв.

Далеко-далеко у горах мешкають єті, у яких чимало років поспіль ходить легенда про існування маленьких дивних істот без шерсті, які мають дуже білі зуби та дивні очі. Однак найбільше снігових людей лякає те, що у таємничих істот, які живуть на низинах, є маленькі ніжки, а звуть їх людьми. Однак дорослі єті не вірять у такі казки, адже ними можна тільки лякати малюків. Але Міго вдалось побачити смолфутів на власні очі, тож тепер він доведе своїм друзям, що люди і справді існують.

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Веном (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Venom

Жанр: фантастика, трилер, бойовик, Marvel

Країна: США

Режисер: Рубен Флейшер

У головних ролях: Том Харді, Мішель Вільямс, Дженні Слейт, Вуді Гаррельсон, Різ Ахмед, Рон Сефас Джонс, Мішель Лі, Райд Скотт

Тривалість: 112 хв.

Журналіст Едді Брок позбувається роботи через провалене інтерв’ю з бізнесменом та науковцем Карлтоном Дрейком, який працює над таємними проектами та дослідами над людьми.

Однак чоловік дізнається про те, що цей зло-геній має у лабораторії невідому інопланетну істоту, яка дає людям незвичайні здібності. Через надмірну допитливість та те, що життя Брока йде коту під хвіст, журналіст проникає до лабораторії, однак все йде не за планом, і він зливається з симбіотом. Знайти спільну мову з паразитом не так просто, як і дотримуватись його правил, але Едді вирішує боротись зі злочинцями.

Веном, дивитися трейлер фільму онлайн:

Народження зірки

Оригінальна назва мовою фільму: A Star Is Born

Жанр: мюзикл, драма, мелодрама

Країна: США

Режисер: Бредлі Купер

У головних ролях: Бредлі Купер, Сем Елліотт, Lady Gaga, Ендрю Дайс Клей

Тривалість: 135 хв.

Фільм є новим римейком популярного мюзиклу 1937 року, у якому головна героїня намагалась досягнути успіхів в акторській кар'єрі. Щоправда, з кожним перезапуском рід діяльності персонажа змінювався, а цьогоріч дівчина боротиметься за місце на сцені у якості співачки.

Сюжет розповідає про кантрі-музиканта Джексона Мейні, який втрачає свою популярність. Якось він зустрічає дуже талановиту дівчину Еллі, якій вирішує допомогти розвиватися у музиці. Щоправда, чим далі йде Еллі, тим гіршає кар'єра Джексона.

Народження зірки, дивитись трейлер фільму онлайн:

Богемна рапсодія (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Bohemian Rhapsody

Жанр: музичний, драма, біографічний

Країна: США, Великобританія

Режисер: Декстер Флетчер, Браян Сінгер

У головних ролях: Рамі Малек, Майк Маєрс, Джозеф Маццелло

Тривалість: 135 хв.

Восени далекого 1975 року Фредді Мерк'юрі створює для Queen легендарну пісню, яка змінить не тільки їх життя, а й загалом музику. Шалена популярність підносить гурт на такі висоти, про які їм доводилось тільки мріяти. Атмосферна драма розповідає про 15 років життя Фредді: зі створення знаменитого колективу до концерту Live Aid у 1985 році.

Богемна рапсодія, дивитись трейлер фільму онлайн:

Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда

Оригінальна назва мовою фільму: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Жанр: пригоди, фентазі

Країна: США

Режисер: Девід Йетс

У головних ролях: Джонні Депп, Едді Редмейн, Джуд Лоу, Зої Кравіц, Езра Міллер

Тривалість: 135 хв.

Минає всього кілька місяців після подій у Нью-Йорку, як могутній чаклун Ґріндельвальд гуртує навколо себе однодумців, які підтримують його ідею про чистокровних чаклунів та їх панування над маглами. Тільки Албус Дамблдор та його колишній учень Ньют Саламандер зможуть упіймати злочинця. А як же без підтримки друзів? Тому сестри Тіна та Квінні, а також звичайний чолов'яга Якоб Ковальські допомагатимуть у цій важливій справі.

Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда, дивитись трейлер фільму онлайн:

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