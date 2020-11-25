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Новеньку Audi RS3 розтрощили потужним феєрверком: епічні фото

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Новеньку Audi RS3 розтрощили потужним феєрверком: епічні фото - фото 1

У Нідерландах нова Audi RS3 стала жертвою хуліганів – невідомі завдали серйозної шкоди зарядженому універсалу за допомогою сильного феєрверку. Після вибухів піротехніки автомобіль став виглядати так, ніби побував в серйозному ДТП.

Інцидент стався в ніч з 20 на 21 листопада в одному зі спальних районах міста Бреда. За словами власників, вибухи були настільки сильними, що розбудили не тільки їх самих, але й жителів інших прилеглих будинків.

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Як видно на фото, феєрверк сильно пошкодив передню частину Audi: у автомобіля повністю зірвало капот, який до того ж перетворився на решето. Крім того, виявилося розбитим лобове скло, а на даху утворилася велика вм'ятина. Осколки від машини розлетілися в декількох десятках метрів.

Зараз поліція шукає хуліганів. Власники машини оголосили про винагороду в розмірі 5 000 євро за будь-яку інформацію, яка допоможе вийти на них.

Новеньку Audi RS3 розтрощили потужним феєрверком: епічні фото - фото 436526

Новеньку Audi RS3 розтрощили потужним феєрверком: епічні фото - фото 436527

Новеньку Audi RS3 розтрощили потужним феєрверком: епічні фото - фото 436528

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Джерело: autoblog
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