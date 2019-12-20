НОВЕНЬКА 13, 14, 15, 16 серія: дивитись онлайн захопливий серіал

Молодіжний серіал "Новенька" дивує новими перипетіями! Нові серії мелодрами вийшли 20 грудня на Новому каналі. Дивіться онлайн свіжі епізоди і дізнайтесь, що ж трапилось у них.

У центрі сюжету серіалу "Новенька" – 16-річна Віра Корбут із простої сім'ї. Дівчина за дорученням слідчих переходить в елітну приватну школу Vivat. Та життя серед "мажорів" приносить школярці купу неприємностей. Крім таємного завдання від поліції, новенька стикається із підступами однокласників. При цьому Віра закохується у найпопулярнішого хлопця школи Рому Журавського, а той несподівано відповідає їй взаємністю.

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Віру та Рому об'єднує любов до музики, але на їхньому шляху щоразу виникають нові перепони. Дивіться, що ж сталось у нових епізодах мелодрами!

13 серія

Від лікаря швидкої допомоги Віра дізнається, що Олега сильно побили. Зараз хлопець у тяжкому стані й потребує невідкладної операції.

Тим часом Ден іде на зустріч із Агатою. Дівчина розповідає, що вже тривалий час переховується, адже на неї полюють дуже серйозні люди. Вона також просить, щоб хлопець знайшов для неї схованку, адже будь-якої миті її можуть вбити.

Дивитися онлайн серіал "Новенька" 13 серія від 20-12-2019

Олега сильно побили

Журавському телефонує продюсер і запрошує на зустріч. Чоловік влаштовує концерт молодих виконавців і хоче, щоб гурт Роми виступив на ньому. Чи погодиться Віра заспівати разом із ними?

14 серія

Гурту Журавського пропонують виступити на концерті молодих виконавців. Продюсер робить на них серйозну ставку, але йому важливо побачити, як прийме їх публіка. Ромі намагається виправдати його сподівання.

Дивитись онлайн драму "Новенька" 14 серія від 20-12-2019

Ореста викрала Віру, аби перевірити, чи це не вона зіпсувала гальма в машині Журавського, внаслідок чого мама Роми потрапила в аварію. Також Ореста розповіла дівчині, що це вона підставила її брата з наркотиками, а потім побила. У цій грі члени сім'ї Віри виявилися просто пішаками.

Чи справді Анатолій Іванович щиро кохає Ілону?

15 серія

Віра прогулює школу, адже не хоче там зустрічатися з Ромою. Дівчина не може повірити, що Журавський зізнавався їй у коханні, а паралельно крутив шури-мури з однокласницею Ірою. Щоб назавжди забути про Рому, Віра налаштована забрати документи з Vivat'у та повернутися у звичайну школу. Лисенко не готовий так просто відпустити свого інформатора...

Дивитись 15 серію "Новенької" від 20 грудня

Рома Журавський

Тим часом Агата розповідає Дену, що насправді відбулося на прощальній вечірці у школі. Того вечора у дзеркалі дівчина бачила, як водійка Романа Журавського викидала з вікна вчителя математики. Та вона не змогла відразу повідомити поліції.

16 серія

Романа Журавського підозрюють у замаху на вбивство Анни-Марії. Експертиза знаходить у крові хлопця наркотичні речовини. Невже Рома під дією хайпу міг скоїти злочин? Батьки та однокласники розлючені.

Дивитися 16 серію "Новенької" від 20-12-2019

Ігор Валентинович знайшов у кімнаті Роми наркотики

Ден шокує друзів неочікуваною новиною: він забирає документи зі школи та летить із батьками в Каліфорнію. Також хлопця чекає непроста розмова з Ларою. Дівчина засмучена переїздом коханого. Та й доля гурту "Банда" тепер невідома.

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