На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
НОВЕНЬКА 13, 14, 15, 16 серія: дивитись онлайн захопливий серіал
-
- 272
Молодіжний серіал "Новенька" дивує новими перипетіями! Нові серії мелодрами вийшли 20 грудня на Новому каналі. Дивіться онлайн свіжі епізоди і дізнайтесь, що ж трапилось у них.
У центрі сюжету серіалу "Новенька" – 16-річна Віра Корбут із простої сім'ї. Дівчина за дорученням слідчих переходить в елітну приватну школу Vivat. Та життя серед "мажорів" приносить школярці купу неприємностей. Крім таємного завдання від поліції, новенька стикається із підступами однокласників. При цьому Віра закохується у найпопулярнішого хлопця школи Рому Журавського, а той несподівано відповідає їй взаємністю.
Це цікаво: Попередні епізоди серіалу "Новенька"
Віру та Рому об'єднує любов до музики, але на їхньому шляху щоразу виникають нові перепони. Дивіться, що ж сталось у нових епізодах мелодрами!
13 серія
Від лікаря швидкої допомоги Віра дізнається, що Олега сильно побили. Зараз хлопець у тяжкому стані й потребує невідкладної операції.
Тим часом Ден іде на зустріч із Агатою. Дівчина розповідає, що вже тривалий час переховується, адже на неї полюють дуже серйозні люди. Вона також просить, щоб хлопець знайшов для неї схованку, адже будь-якої миті її можуть вбити.
Дивитися онлайн серіал "Новенька" 13 серія від 20-12-2019
Журавському телефонує продюсер і запрошує на зустріч. Чоловік влаштовує концерт молодих виконавців і хоче, щоб гурт Роми виступив на ньому. Чи погодиться Віра заспівати разом із ними?
14 серія
Гурту Журавського пропонують виступити на концерті молодих виконавців. Продюсер робить на них серйозну ставку, але йому важливо побачити, як прийме їх публіка. Ромі намагається виправдати його сподівання.
Дивитись онлайн драму "Новенька" 14 серія від 20-12-2019
Ореста викрала Віру, аби перевірити, чи це не вона зіпсувала гальма в машині Журавського, внаслідок чого мама Роми потрапила в аварію. Також Ореста розповіла дівчині, що це вона підставила її брата з наркотиками, а потім побила. У цій грі члени сім'ї Віри виявилися просто пішаками.
15 серія
Віра прогулює школу, адже не хоче там зустрічатися з Ромою. Дівчина не може повірити, що Журавський зізнавався їй у коханні, а паралельно крутив шури-мури з однокласницею Ірою. Щоб назавжди забути про Рому, Віра налаштована забрати документи з Vivat'у та повернутися у звичайну школу. Лисенко не готовий так просто відпустити свого інформатора...
Дивитись 15 серію "Новенької" від 20 грудня
Тим часом Агата розповідає Дену, що насправді відбулося на прощальній вечірці у школі. Того вечора у дзеркалі дівчина бачила, як водійка Романа Журавського викидала з вікна вчителя математики. Та вона не змогла відразу повідомити поліції.
16 серія
Романа Журавського підозрюють у замаху на вбивство Анни-Марії. Експертиза знаходить у крові хлопця наркотичні речовини. Невже Рома під дією хайпу міг скоїти злочин? Батьки та однокласники розлючені.
Дивитися 16 серію "Новенької" від 20-12-2019
Ден шокує друзів неочікуваною новиною: він забирає документи зі школи та летить із батьками в Каліфорнію. Також хлопця чекає непроста розмова з Ларою. Дівчина засмучена переїздом коханого. Та й доля гурту "Банда" тепер невідома.
До теми: Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно
-
16:50Серіал Відьмак: у мережі з'явився кадр першої пікантної сцени (18+)
-
16:36В Україні з'явиться відеофіксація іспиту на водійські права: як це працюватиме
-
16:22У ЮНІСЕФ назвали фотографії року
-
16:03Чарівна леді: Тіна Кароль представила власний аромат у відвертій сукні
-
15:50All I Want for Christmas Is You: Мерая Кері випустила новий кліп на відому пісню
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:31Науковці показали на відео бойові танці сурикатів
-
15:18Корисний чи ні: чи можна регулярно пити чай з лимоном
-
14:55Зваблива Демі Роуз зачарувала формами у крихітному купальнику (фото 18+)
-
14:32Кінокритики назвали найкращий серіал 2019 року
-
14:15Найкращі мультфільми 2019, які сподобались і дітям, і дорослим
-
13:55Що потрібно і не можна робити взимку: заява медиків, яка вас здивує
-
13:36Досить працювати: відео з котом розсмішило Reddit
-
13:15Забирай: alyona alyona несподівано випустила спільний кліп із Джамалою
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:01KOZAK SYSTEM та Оксана Муха – Я відчуваю тебе: слухай нову емоційну пісню
-
12:43НОВЕНЬКА 13, 14, 15, 16 серія: дивитись онлайн захопливий серіал
-
12:26Серіал Відьмак 1 серія: де дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри
-
12:00ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 90-х
-
11:35В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт
-
11:22Зимовий апокаліпсис в Канаді: епічне відео сколихнуло мережу
-
11:12Куди піти на Новий рік 2020 у Львові: афіша заходів на новорічні свята
-
10:55Учені визначили, які вправи допомагають покращити травлення
-
10:25У мережі знайшли татуся року, і ось чому (відео)
-
09:55Як відмова від соцмереж впливає на життя: відповідь учених
-
16:36В Україні з'явиться відеофіксація іспиту на водійські права: як це працюватиме
-
14:15Найкращі мультфільми 2019, які сподобались і дітям, і дорослим
-
12:00ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 90-х
-
11:35В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт
-
08:10KAZKA – Грай: слухайте онлайн новий запальний хіт, текст пісні
-
07:17Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає
- 19 грудня
-
21:54Ці продукти забезпечать вам здоровий сон
-
19:53iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі
-
17:365 випадків, коли водіям треба вмикати "аварійку", але не всі це роблять
-
14:1010 найкращих українських книжок 2019 року за версією Радіо МАКСИМУМ
-
12:00ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
10:39Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами
-
07:14Лікарі розповіли, яким має бути правильний бутерброд з ікрою
- 18 грудня
-
21:42Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая 2019
-
20:33Водійські права онлайн: як зараз виглядає і працює додаток ДІЯ
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна чешка Поліна Порізкова (18+)
-
16:15Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
-
15:14Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
-
12:00ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай
-
09:20Різдвяна пісня Мераї Кері очолила чарти через 25 років після виходу
-
07:32Експерти з'ясували, наскільки швидко "вмирають" акумулятори електромобілів
- 17 грудня
-
21:54Названо найшкідливіші жіночі звички
-
20:35ЦЕ – найгірший подарунок для дітей на Миколая за версією Супрун: і ось чому
-
18:17Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
-
15:13Названо найкращу актрису десятиліття: ви будете здивовані