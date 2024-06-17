Нове світосприйняття і підтримка полонених: SAVLEPOV святкує своє 36-річчя

Відомий співак і музикант, соліст і співзасновник гурту "Quest Pistols" Антон Савлєпов святкує 36-річчя. В цей особливий день артист звернувся до шанувальників із закликом підтримати організацію, яка допомагає полоненим.

У п'ятницю, 14 червня, SAVLEPOV виповнилося 36-років. В інтервʼю програмі "Сніданок з 1+1" він зізнався, що цьогоріч святкуватиме цей день у колі найрідніших.

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Виконавець також відверто розповів, що надихає його писати відверті пісні і як змінилося його світосприйняття за час повномасштабного вторгнення.

Це набуло для мене нового особистого значення після того, як мої батьки пів року провели в окупації. Після такої напруженої розлуки починаєш інакше усвідомлювати важливість особистого спілкування, – поділився SAVLEPOV і додав, що ці роки навчили його ставитися до життя інакше. – Я навчився приймати обставини такими, як вони є. Складні чи легкі, веселі чи не дуже – все одно, всі вони є частиною картини чарівного безмежного світу. Не кричи як маля, найімовірніше, що цей момент – найкраще, що в тебе є.

Артист також опублікував особливий допис у своєму Instagram, у якому частково розповів про свій біль, і закликав підписників підтримати важливий збір.

Прошу вас підтримати донатом організацію "Цивільні у полоні", що допомагає людям із такими складними ситуаціями як в нашої родини, повʼязаної з викраденням мого брата Сергія військовими рф під час окупації Купʼянська. Банка в описі профілю. Я дякую близьким людям, що примножують Любов у моєму серці. Ви і є моє життя. Слухайте мою стару та нову музику та будьте уважними, – написав SAVLEPOV.

До слова, нещодавно Антон Савлепов оголосив, що повертається на сцену як сольний виконавець під іменем SAVLEPOV. Артист вже представив сингл "Розстебни", який увійде у новий мініальбом виконавця. А ось надихає SAVLEPOV на яскраву творчість ніщо інше, як кохання.

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