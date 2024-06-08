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Гімн незламного кохання: DIBROVA та Олена Тополя презентують новий трек "Хочеш"

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DIBROVA та Олена Тополя - фото 1
DIBROVA та Олена Тополя / YouTube

Українські виконавці DIBROVA та Олена Тополя спільно представили ліричну пісню "Хочеш". Це глибока та емоційна композиція, яка підкорює серця слухачів своїм змістом та мелодійністю.

У мережі вже оцінили неймовірний дует. Слухайте трек на всіх музичних платформах.

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Цей трек є справжнім символом незламної віри у силу справжніх почуттів та здатність любові надихати та підтримувати у найскладніші моменти життя.

Пісня "Хочеш" про найкращі та найяскравіші моменти – об’єднання двох людей, які починають спільну дорогу. Вона прекрасна для першого таночку молодят, яким, як нікому, відомо про найгарячіший період закоханості. Коли все переростає вже в більш глибоке усвідомлення, в плани на життя. Я дуже хотіла б, щоб під цю пісню утворилося багато сімей і щоб вони були міцні, – коментує Олена Тополя.

Артисти створили музичний твір, який відображає справжні емоції та переживання, знайомі кожному. Кожен рядок пісні передає глибокі почуття та щирість, що робить композицію особливою та близькою слухачам.

У цій пісні ми хочемо закарбувати всі історії кохання багатьох українців, які щодня шукають сили та натхнення продовжувати жити й боротися попри все, – стверджує DIBROVA. – Це трек про кожного з нас, про нашу здатність любити і вірити, не зважаючи ні на що.

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Джерело: DIBROVA
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