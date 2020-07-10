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Нове реаліті-шоу по The Sims 4: найкращий гравець отримає 100 тисяч доларів

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Реаліті-шоу The Sims Spark'd - фото 1
Реаліті-шоу The Sims Spark'd / reddit

Американська корпорація Electronic Arts працює над випуском реаліті-шоу The Sims Spark'd, яке базується на основі однойменної гри. Згідно з правилами, учасники зможуть виграти 100 тисяч доларів. Трейлер програми уже з'явився на YouTube.

У змаганні візьмуть участь 12 гравців, серед них є популярні стрімери і блогери. Їхнє завдання – за обмежений час (за 2 години) створити персонажів, побудувати оточення і придумати для них цікаву історію. Ті, хто напише найкращі сюжети, перейдуть до наступного етапу і повинні будуть виконувати різні завдання на час всередині гри.

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Перший епізод покажуть на каналі TBS 17 липня. 20 липня відбудеться інтернет-прем'єра на каналах BuzzFeed Multiplayer на платформах YouTube, Twitch і Facebook.

The Sims – серія комп'ютерних ігор в жанрі "симулятор життя". За правилами гри, користувач створює віртуальних людей – "сімів", селить їх в будинку, стежить за їхнім настроєм, допомагає їм задовольняти потреби і виконувати бажання. Станом на 2016 рік по всьому світу було продано понад 200 мільйонів копій, що робить The Sims однією з найуспішніших серій ігор в історії.

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Джерело: theverge
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