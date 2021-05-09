Нове дослідження показало, що ми надто багато часу проводимо у смартфонах

Портал Android Headlines наводить результати використання смартфонів звичайними користувачами. Як виявилося, у середньому люди перевіряють свій гаджет приблизно 262 рази на добу. А проводять за ним близько 3 години 19 хвилин, з яких 50 хвилин "залипають" у телефоні перед сном.

В опитуванні брало участь 1000 осіб, які досягли віку 18 років. Дані ж згруповані відповідно до середніх показників, йдеться у звіті Rewiews.org. Це означає, що частина користувачів використовує свій телефон менше, але є й ті, хто сидить у смартфоні ледь не цілодобово.

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Отримані дані дозволяють зробити висновок, що 80% користувачів обов'язково перевіряють повідомлення на апараті у перші 10 хвилин після пробудження. 52% ніколи не розлучаються з телефоном довше, ніж на 24 години.

Також 43% користувачів вважають свій гаджет найціннішим майном, а 54% респондентів впадають у паніку, коли рівень заряду акумулятора падає нижче 20%.

Значно небезпечніші наступні цифри: 40% користувачів розповіли про те, що дивляться на дисплей смартфона під час водіння.

Дивіться повну статистику використання смартфонів:

З'ясувалося, що серед рецензентів 70% обов'язково беруть смартфон з собою в туалет, 47% заглядають у телефон навіть на побаченні, а 62% сплять зі своїм улюбленим гаджетом. Зрештою, 48% опитаних визнали наявність у себе залежності від смартфона.

Зізнавайтеся, ви теж залежні від свого смартфона? Тільки спробуйте дати собі чесну відповідь. А тепер відкладіть гаджет і обійміть тих, кого ви дуже сильно любите!

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