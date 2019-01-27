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Новак Джокович став першим в історії семиразовим чемпіоном Australian Open

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Новак Джокович став семиразовим чемпіоном Australian Open - фото 1
Новак Джокович став семиразовим чемпіоном Australian Open / Twitter

Перша ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович переміг іспанця Рафаеля Надаля, таким чином, ставши семиразовим чемпіоном Australian Open.

Серб обіграв іспанського спортсмена у трьох сетах з рахунком 6:3, 6:2, 6:3 у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії. Завдяки перемозі він встановив рекорд, у сьомий раз отримавши титул чемпіона престижного турніру в Мельбурні. Крім того, Новак з 15 трофеями вийшов на чисте третє місце за кількістю виграних турнірів "Великого шолома" в чоловічому одиночному розряді.

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Варто також відзначити, що вперше з 2016 року в фіналі турніру Grand Slam грали перший і другий номери рейтингу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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